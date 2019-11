Henning Struckmann (Förderkreis Erbhof, von links), Imke Meyer (Tourist-Info Samtgemeinde Thedinghausen, Kay Kruppa und Patrick Kuhlmann (beide Weyher Theater) und Gerd Schröder (Förderkreis Erbhof) sind überzeugt davon, dass die Open-Air-Veranstaltung im Juni 2020 ein voller Erfolg wird. (STRANGMANN)

„Sensation. Ein Highlight. Toll.“ Gerd Schröder kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Aber was mag passiert sein, dass der Erste Vorsitzende des Förderkreises Erbhof in solch einer Jubellaune ist? Das mag an dem runden Geburtstag des Erbhofs liegen. Das Schloss feiert (wie berichtet) im kommenden Jahr nämlich sein 400-jähriges Bestehen. Das mag aber auch mit einem ganz besonderem Auftritt im Rahmen der Feierlichkeiten zusammenhängen, der im kommenden Jahr ansteht. Am 13. Juni 2020 kommt nämlich das Weyher Theater für einen Open-Air-Auftritt nach Thedinghausen. „Und das ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt Schröder, wenn es dann heißt: „I walk the line – Ein Abend mit der Musik von Johnny Cash“.

Es kribbelt

Aber nicht nur für Schröder und seine Mitstreiter im Förderkreis wird das ein ganz besonderes Tag. Auch für das Weyher Theater dürfte es ganz besonders kribbeln, denn es ist der erste Auftritt des Theaters außerhalb Weyhes. Also zumindest fast. Denn im April 2020 gibt das Weyher Theater auch ein Gastspiel mit „I walk the line“ im Boulevardtheater Dresden, und im Juni auch noch im Bremer Metropol Theater. Der Erbhof hat bei Kay Kruppa, Intendant des Weyher Theaters und Schauspieler, aber schon jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Wir haben uns das Schloss angeguckt und waren sofort total begeistert“, schwärmt er. Kruppa selbst ist es auch, der am 13. Juni im Mittelpunkt auf der Bühne im Garten des Erbhofs stehen wird. Denn er ist es, der die Stücke von Johnny Cash singen wird. Begleitet wird er dabei von drei Musikern und einer Sängerin.

In der Rolle des 2003 gestorbenen Johnny Cash fühlt Kruppa sich wohl, denn diese hat er quasi verinnerlicht. Viele Jahre gab es mit „Cash“ am Weyher Theater nämlich ein richtiges Theaterstück zu bestaunen, das sich mit dem Leben des Künstlers beschäftigt hat. „Keine Aufführung in der Geschichte unseres Hauses hat unser Publikum so bewegt und mitgerissen wie die Johnny Cash-Biografie“, erzählt Kruppa. Innerhalb von fünf Jahren gab es 189 ausverkaufte Vorstellungen. Bis im Juli 2015 das Erfolgsstück ein Ende fand. „Leider dürfen wir das Stück aus rechtlichen Gründen so nicht mehr realisieren“, verrät Kruppa.

Generationsübergreifende Lieder

Was aber geht, ist ein rein musikalischer Abend. Seit gut zwei Jahren treten Kruppa und seine Musiker daher wieder gemeinsam auf und bringen die zeitlose Musik unter die Leute. „Wir haben bei unseren Auftritten Besucher aus ganz Deutschland. Es ist erstaunlich, wie sehr die Menschen die Musik von Johnny Cash lieben“, sagt Kruppa. Die Gründe dafür kennt Patrick Kuhlmann, der als Gitarrist auf der Bühne steht: „Die Lieder von Cash sind generationsübergreifend. Auch junge Leute kennen die Stücke und können mitsingen.“

Nur Musik wird es an dem Abend aber nicht geben. „Ich werde auch einiges über den Menschen Johnny Cash verraten. Er war eben nicht nur ein toller Musiker, sondern auch ein toller Typ“, berichtet Kay Kruppa.

Gerd Schröder selbst fühlt sich mit der Musik ebenfalls verbunden. „Die erste Kassette, die ich mir gekauft habe, war eine von Johnny Cash“, erzählt er. Der Erste Vorsitzende glaubt daher auch, dass viele andere Menschen etwas mit der Musik von Johnny Cash verbinden. „Es gibt 700 Karten und ich gehe davon aus, dass wir die auch verkaufen können“, sagt er. Am möglichen schlechten Wetter soll ein gelungener Abend zumindest nicht scheitern, denn Kay Kruppa stellt schon jetzt klar: „Wir spielen auch bei Regen.“



Der Vorverkauf für das Konzert am 13. Juni 2020 soll kommende Woche starten. Im Vorverkauf kosten Karten 26 Euro. Zu bekommen sind sie bei Nordwest Ticket (04 21 / 36 36 36) oder auch bei der Tourist-Info der Samtgemeinde Thedinghausen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.