Der Brückenzug über das Weserwehr in Intschede ist ab dem 1. Dezember für den motorisierten Verkehr gesperrt. (ERICH SCHWINGE)

Blender-Intschede. Bereits seit längerer Zeit steht fest, dass der Brückenzug über das Weserwehr in Intschede ab dem 1. Dezember dieses Jahres für den motorisierten Verkehr gesperrt wird (wie mehrfach berichtet). Dies hat sowohl in der Bevölkerung als auch bei Gewerbetreibenden für Unruhe gesorgt, ist der Brückenzug doch ein wichtiger Knotenpunkt, um die Weserseite zwischen Blender und Langwedel zu wechseln. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Verden hatte deswegen zu einer Bürgerinformationsveranstaltung am Dienstagabend in die Gemeinschaftssportanlage nach Intschede eingeladen. Dort sollten die Bürgerinnen und Bürger über die Pläne für den neuen Brückenzug informiert werden – und das Interesse war groß. Die Gemeinschaftssportanlage war an diesem Abend sehr gut gefüllt.

Thomas Rumpf, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Verden, führte durch den Abend. „Klären wir erst einmal die Frage, warum wir aktiv werden müssen“, sagte er zu Beginn seiner Präsentation. Dabei ging er zunächst auf die Entstehung des Brückenzuges ein. Dazu zählten die wichtigsten Eckdaten wie das Baujahr 1955. Bei einer Überprüfung der Brücke 2014 seien ihnen schließlich starke Schäden aufgefallen. Korrosionsschäden und Betonabplatzungen, um genauer zu sein. Rumpf betonte, dass unter diesen Umständen die Brücke nur noch bis Ende 2018 befahrbar sein würde – und das auch nur unter bestimmten Bedingungen. Zu diesem Zweck hätte man bereits Präventionsmaßnahmen umgesetzt, wie etwa eine Höhenbegrenzung.

Daniel Stade, Projektleiter bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, ging in seiner Präsentation näher auf die Planung des Projektes ein. Vor allem die gesetzlichen und verwaltungstechnischen Maßnahmen hätten sich als sehr aufwendig herausgestellt, sagte er. Stade verwies auf die vielen unterschiedlichen Beteiligten während der Planungsphasen, wie zum Beispiel die Denkmalschutzbehörde. „Nicht nur die Baumaßnahmen sind eine Herausforderung“, sagte er. Man bräuchte noch mehrere Genehmigungen, um mit dem Bau beginnen zu können. Stade nannte schätzungsweise Ende 2019 bis Ende 2021 als Zeitraum für den Bau.

Und vor allem die lange Bauzeit ist es auch, die vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorgen bereitet. „Kann es noch zu weiteren Verzögerungen kommen?“, lautete eine Frage aus dem Publikum. Bei der Beantwortung der Frage verwiesen Rumpf und Stade noch einmal auf die komplizierten Planungsphasen. „Diese Baumaßnahme ist sehr komplex“, sagten sie und schlossen damit wohl auch weitere Hürden nicht aus. Auch über die entfallende Verbindung von Blender nach Langwedel (und andersherum) machten sich viele Besucher Sorgen. Ob man die Sperrzeit nicht auf 2019 verschieben könnte, wollten Besucher wissen. Darauf hatte Thomas Rumpf eine klare Antwort. „Der 1. Dezember 2018 ist das Äußerste, was wir verantworten können.“

Einige Gäste nutzten auch die Gelegenheit, um auf andere Bauprojekte zu sprechen zu kommen. So wollte ein Besucher etwas über den geplanten Radweg über das Weserwehr wissen. Das einer kommen würde, das konnte der ebenfalls anwesende Landrat Peter Bohlmann bestätigen, wenn auch erst 2023. Diese Nachricht fiel ebenfalls auf wenig Zuspruch im Publikum.

Die eigentliche Sperrung des Brückenzuges über das Wehr in Intschede startet für den motorisierten Verkehr am 1. Dezember dieses Jahres. Wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) nun mitgeteilt hat, wird die Brücke aber auch am Montag, 24. September, wegen einer Bauwerksprüfung voll gesperrt. Bei dieser Prüfung werden alle relevanten Bauteile auf Verkehrssicherheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit analysiert. Dafür wird unter anderem ein sogenanntes Brückenuntersichtgerät genutzt. Dieses wird von der Fahrbahn aus betrieben. Die Arbeiten werden laut WSV voraussichtlich den ganz Tag andauern.