Unter anderem die Autos, die nach Daverden hinein kommen, sind nach Sicht der SPD-Fraktion oft zu schnell unterwegs. (Hake)

An den Ortsein- und Ausfahrten auf der Landesstraße 158 zwischen Langwedel und Etelsen sind viele Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell unterwegs. So empfindet zumindest die SPD-Fraktion im Langwedeler Gemeinderat und hat daher vor rund drei Monaten einen Antrag darauf gestellt, dass die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Lösungen dafür finden soll, die dortigen Einfahrtsgeschwindigkeiten nachhaltig zu reduzieren. Doch diese sieht dazu rechtlich überhaupt keine Möglichkeit und auch keine Notwendigkeit. Ganz so schnell will der Flecken Langwedel aber noch nicht klein beigeben.

„Leider werden Kraftfahrzeugführer durch den breiten Ausbauzustand der L 158 dazu verleitet, mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Ortschaften einzufahren und nicht gezwungen, die Geschwindigkeit in dem gebotenen Maße zu reduzieren“, beklagt die SPD in dem Antrag. Einzige positive Ausnahme sei die Verschwenkung der Straße bei Einfahrt nach Cluvenhagen von Daverden kommend. „Ähnliche bauliche Maßnahmen sowie soweit noch nicht vorhanden vorbereitende Geschwindigkeitsbeschränkungen von 70 km/h vor der Ortseinfahrt müssen auch an den anderen Ortseinfahrten erfolgen“, befinden die Sozialdemokraten. Denn ein Überqueren der Straße in diesen Bereichen sei gerade für Kinder und ältere Menschen nicht ausreichend sicher möglich.

Verkehrszahlen reichen nicht aus

Doch damit geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen wie etwa eine Überquerungshilfe von der Straßenbaubehörde installiert werden, müssen bestimmte verkehrliche Voraussetzungen vorliegen. Um zu ermitteln, ob diese vorliegen, hatte die Landesbehörde an zwei Tagen Ende September Verkehrszählungen durchgeführt. Als Ergebnis teilte sie mit, dass die erforderlichen Verkehrszahlen bei Weitem nicht erreicht werden. Der Langwedeler Bauamtsleiter Bernhard Goldmann nannte in der Sitzung des Ortsrates Etelsen dazu auch Zahlen. Durchschnittlich 180 Fahrzeuge seien innerhalb einer halben Stunde auf der Landesstraße unterwegs gewesen. „Unter 300 Fahrzeugen wird die Landesbehörde aber gar nicht aktiv.“ Außerdem liege auch die Anzahl der gezählten Querungen deutlich unter dem nötigen Wert.

Des Weiteren sind die Bereiche laut dem Straßenbaulastträger auch gut einsehbar und auch nicht als Unfallschwerpunkte bekannt, sodass es keine rechtliche Grundlage gebe, an den Ortseinfahrten geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen anzuordnen. „Der Polizei sind sogar überhaupt keine Unfälle bekannt“, fügte Bürgermeister Andreas Brandt in der Etelser Ortsratssitzung an und fasste die momentane Lage zusammen: „Die Straßenbaubehörde sieht überhaupt keinen Handlungsbedarf.“

Geschwindigkeitsmessungen beantragt

Daher könne der Flecken Langwedel momentan auch keine Forderungen an die Behörde stellen. Doch ganz hat die Verwaltung die Hoffnung auf geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen noch nicht aufgeben. Sie möchte beim Straßenverkehrsamt Geschwindigkeitsmessungen in den Ortseinfahrten beantragen. Dadurch erhoffe sie sich eine Datengrundlage, die das gefühlte Problem der überhöhten Geschwindigkeiten bestätigt. „Aktuell können wir das nämlich nicht belegen“, sagte Brandt. Die Ortsräte Daverden und Etelsen haben sich bereits dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung das Verkehrsamt damit beauftragt. Der Rat wird dies kommende Woche sehr wahrscheinlich beschließen. „Mehr können wir aber aktuell nicht machen“, erklärte Bürgermeister Brandt.