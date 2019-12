Das Sottrumer Rathaus soll von außen erweitert und von innen neu organisiert werden, um es zukunftsfest zu machen. (Michael Galian)

Mit einem jüngst in großer Mehrheit beschlossenen Haushalt für das Jahr 2020 kann die Samtgemeinde Sottrum nunmehr gezielt und planvoll die anstehenden Herausforderungen angehen. So wird seit Monaten über eine Verwaltungsreform diskutiert, die im Januar Fahrt aufnehmen soll. Im Kern geht es dabei um den Ausbau des mittlerweile viel zu kleinen Rathauses, damit Kapazitäten für räumliche und personelle Erweiterungen geschaffen werden können.

So ist die Samtgemeindeverwaltung derzeit mit 56 Jahresabschlüssen im Rückstand, acht weitere kommen nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019 noch hinzu, was insbesondere die SPD-Fraktion auf den Plan gerufen hat. „Das hat gravierende Folgen, weil weder der Samtgemeindebürgermeister noch die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden entlastet werden konnten“, erklärte Ratsherr Wolfgang Harling, gleichzeitig Bürgermeister der Gemeinde Hellwege, und lieferte zugleich einen Einblick in sein Seelenleben: „Ich will nicht verhehlen, dass mich diese Situation zunehmend belastet.“ Aufgrund der dramatischen Situation hatte die SPD-Fraktion vor den Haushaltsberatungen beantragt, dass umgehend eine weitere Fachkraft in der Finanzabteilung eingestellt werden sollte, die sich vorrangig um die Jahresabschlüsse kümmert.

Es fehlt an Manpower

Dass es jedoch in vielen Bereichen innerhalb der Verwaltung an Manpower fehlt, hatte die Auswertung eines in Auftrag gegebenen Organisationsgutachtens ergeben. Da es zum Beispiel in der Bauverwaltung an Fachkompetenz mangelt, ist im Haushaltsplan 2020 eine Stelle für einen Hochbau- oder Tiefbauingenieur vorgesehen. Auch im IT-Bereich und für die Schnittstelle zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden soll weiteres Personal eingestellt werden. „Es war gut, dass wir die Organisation der Samtgemeindeverwaltung untersucht haben. Wir haben daraufhin einen Haushalt geplant, in dem bereits erste Ergebnisse umgesetzt werden und in dem wir auch Luft gelassen haben, um weitere Maßnahmen ohne einen Nachtragshaushalt umsetzen zu können“, stellte Harling fest.

Dass das Rathaus baulich erweitert werden muss, hatte die Organisationsanalyse ebenfalls deutlich aufgezeigt. Fakt ist, dass die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden ihre Aufgabenbereiche neu ordnen wollen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Arbeitsbelastung für die Verwaltungen in Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt und Reeßum in den vergangenen Jahren unter anderem durch die Einführung der Doppik, den Ausbau der Kindergärten und eine Vielzahl von neuen Gesetzen übermäßig angestiegen ist und die Gemeinde Sottrum, die mit der Samtgemeinde eine Bürogemeinschaft in den Räumen des Rathauses pflegt, aufgrund ihrer dynamischen Entwicklung etwa durch die Steigerung der Einwohnerzahl, der Ansiedlung von Gewerbe und insbesondere mit Blick auf die Inanspruchnahme der Samtgemeindeverwaltung eine Sonderrolle unter den Mitgliedsgemeinden einnimmt. Dies belaste nach Einschätzung von Harling das Verhältnis zu den anderen Mitgliedsgemeinden. Letztlich müsse es das Ziel sein, dass alle Mitgliedsgemeinden die gleiche Unterstützung bekommen wie die Gemeinde Sottrum, forderte er.

Zahlenwerk findet Anklang

Das von Kämmerin Sigrid Bartels und ihrem Team aufgestellte Zahlenwerk 2020 fand derweil großen Anklang bei den im Samtgemeinderat vertretenen Fraktionen. So haben im Ergebnishaushalt die einvernehmlich beschlossene Verschiebung der Sanierung des Daches beim Freibad sowie Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Finanzierung der Bürogemeinschaft zu einer Verbesserung des Haushaltes um 450 000 Euro geführt. Von diesem Betrag verbleiben nach dem Abzug zusätzlicher Aufwendungen noch 276 500 Euro als Mehreinnahmen. Nach der Senkung der Samtgemeindeumlage von 4,2 auf 4,1 Millionen Euro steigt der Überschuss im Ergebnishaushalt laut Plan von den ursprünglich geplanten 43 400 auf 219 900 Euro.

Der Haushalt stellt derweil Gelder für die Feuerwehr, das Freibad, die Bücherei oder auch die Kläranlage bereit. Für die bauliche Unterhaltung der Sottrumer Grundschule und die geplante Erweiterung des Lehrerzimmers der Grundschule Horstedt sind jeweils 20 000 Euro veranschlagt. „Aus Sicht der SPD-Fraktion haben wir in schwierigen Zeiten der Samtgemeinde einen Haushaltsplan aufgestellt, der gute Lösungen im Sinne der Samtgemeinde und vor allem für ihre Mitarbeiter und den Mitgliedsgemeinden möglich macht“, zeigte sich Harling letztlich zufrieden.

Hans-Jürgen Krahn (CDU) konstatierte, dass man sich auf einem guten Weg befinde, die Samtgemeinde neu zu organisieren und damit zukunftsfest zu machen. „Wir können unseren Haushaltskurs beibehalten und uns auf das Wesentliche konzentrieren“, befand Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag. Keine Zustimmung gab es derweil von Robert Abel (PoP/Politik ohne Partei). „Wir werden um einen Nachtragshaushalt nicht herumkommen“, begründete er seine Enthaltung.