Die Bürgerbus-Haltestellen in Hellwege sind oft verwaist. Das Angebot wird von den Bürgern immer seltener in Anspruch genommen. (Björn Hake)

Rückläufige Nutzerzahlen in einigen Gemeinden der Samtgemeinde Sottrum alarmieren derzeit die Aktiven des Bürgerbus-Vereins um ihren Vorsitzenden Ulrich Thiart und zwingen sie zu einer Informationskampagne. Weil insbesondere die Linie 856, die von der Sottrumer Kirche auch über Hellwege nach Ahausen führt, von dieser negativen Entwicklung betroffen ist, hat der im Jahr 2008 gegründete Verein jüngst die Sitzung des Hellweger Gemeinderates besucht, um den Ratsmitgliedern um Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) die Situation aus erster Hand zu schildern.

Als Überbringer der schlechten Nachricht hatte der Verein sein Vorstandsmitglied Jürgen Diekmann in das Hellweger Heimat- und Kulturhaus entsandt, wo er neben Zahlen und Fakten auch von einem schleichenden Prozess berichtete, der im Fahrerkreis für besonders große Unruhe sorgt. Denn bei gerade einmal 82 Ein- und 69 Ausstiegen, die es in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 in Hellwege zu verzeichnen gab, sowie dem Umstand, dass manche Fahrten gänzlich ohne Fahrgäste stattfanden, sei die Motivation der Fahrer inzwischen im Keller.

Aus Sorge, dass das im Jahr 2010 so hoffnungsvoll und erfolgreich gestartete Projekt „Bürgerbus“ aus dem Fokus der Menschen in der Samtgemeinde Sottrum geraten könnte, hatte der Verein vor seinem Auftritt im Hellweger Gemeinderat bereits beim Helfernetzwerk Aheu, im Sottrumer Gymnasium und bei der Klimaschutzbeauftragten Kirstin Taberski vorgesprochen, um Lösungsmöglichkeiten auszuloten. Aufgeben ist derweil keine Option, zumal der Bürgerbus Sottrum als offizielles Verkehrsmittel mit Anschluss an den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen eine Betriebspflicht zu erfüllen hat.

Und auch Bürgermeister Wolfgang Harling sieht das Projekt trotz der negativen Entwicklung nicht vor dem Aus. „Ich würde trotzdem sagen, dass die Samtgemeinde dieses Angebot noch braucht“, erklärte der SPD-Mann, der selbst schon eine intensive Ursachenforschung betrieben hat. Aus seiner Sicht sei das Bürgerbus-Angebot in seiner Gemeinde „gar nicht mehr so präsent“, wofür wiederum Informationslücken verantwortlich seien.

Keine Anbindung zu Dodenhof

Mit seinen Ratskollegen war sich der Bürgermeister aber auch einig, dass es auch strategisch an einigen Stellen hakt. So sei es beispielsweise kritisch zu sehen, dass der Bürgerbus nur innerhalb der Samtgemeinde Sottrum verkehre. Eine Anbindung an das in greifbarer Nähe liegende Einkaufszentrum Dodenhof gibt es nicht. Die Einrichtung einer solchen Verbindung, etwa über Wümmingen, sei daher ratsam. Harling kündigte in der Ratssitzung an, auf politischer Ebene darüber nachdenken zu wollen, sprach aber auch Widerstände an, die es sicherlich gäbe.

Um den Bürgerbus als sinnvolle und kostengünstige Alternative zum eigenen Auto wieder ins Gedächtnis der Menschen zu bringen, will die Gemeinde Hellwege nunmehr die Öffentlichkeitsarbeit im Ort forcieren und die Werbetrommel rühren. Als eine Möglichkeit, dem Trend entgegenzuwirken, steht zudem eine Reduzierung der Fahrpreise zur Debatte. Zudem soll der Bürgerbus stärker ins Bewusstsein von Jugendlichen gerückt werden – beispielsweise als Ersatz für sogenannte Elterntaxis. „Wir werden den Verein auf jeden Fall unterstützen“, versprach Bürgermeister Wolfgang Harling.