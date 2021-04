Im Januar bei der Präsentation im Spieker am Sottrumer Heimathaus war die Welt für Wolf Linne (Bildmitte) und die Vertreter der Ratsfraktionen noch in Ordnung. Die hier zur Schau gestellte Einigkeit ist ab sofort nur noch Makulatur. Linne wird sich nicht zur Wahl als Bürgermeister der Samtgemeinde Sottrum stellen. (FOCKE STRANGMANN)

Sottrum. Verärgerung hier, Verwunderung dort: Für einen Paukenschlag hat Wolf Linne am Freitagmorgen gesorgt. Der parteilose Einzelbewerber für das Amt des Bürgermeisters der Samtgemeinde Sottrum hat seinen Rückzug aus dem Wahlkampf angekündigt und steht für die Wahl somit nicht mehr zur Verfügung. Damit zieht der derzeitige Leiter des Rotenburger Rechnungsprüfungsamtes – Ende Januar noch als gemeinsamer Kandidat aller Fraktionen im Samtgemeinderat gepriesen – die Konsequenzen aus den jüngsten Querelen rund um seine Kandidatur. Wie berichtet, war der Rückhalt für ihn zuletzt zerbröckelt, nachdem die FPD mit Robert Abel überraschend einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt hat und die CDU sich daraufhin nicht mehr an frühere Zusagen und Abmachungen gebunden fühlte.

In seiner Stellungnahme rechtfertigte Linne seinen Entschluss und äußerte Kritik am wechselhaften Verhalten der Unterstützer. „Bereits bei den ersten Gesprächen mit allen im Samtgemeinderat vertretenen Fraktionen im Dezember 2020 habe ich um einen offenen und verlässlichen Umgang als Basis für eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Sachpolitik geworben. Zum jetzigen Zeitpunkt, keine vier Monate später, muss ich feststellen, dass zwei der vier im Samtgemeinderat der Samtgemeinde Sottrum vertretenen Parteien weder fähig noch bereit sind, offen und verlässlich zu kommunizieren und zu agieren“, verteilte Linne verbale Ohrfeigen an die Liberalen und Christdemokraten. Vor diesem Hintergrund seien die Voraussetzungen für eine produktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Teilen des potenziellen Samtgemeinderates und ihm als potenziellen Samtgemeindebürgermeister für die nächsten fünf Jahre nicht gegeben.

Lob für SPD und Bündnisgrüne

Lobend erwähnte Linne derweil ausdrücklich die Unterstützung und Verlässlichkeit der Vertreter von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. „Der sehr interessierte und konstruktive Austausch auf den jeweiligen Mitgliederversammlungen hat mich zwischenzeitlich äußerst motiviert, für diese Bürger meine Qualifikationen und meine Arbeitskraft für eine positive Entwicklung der Samtgemeinde einzusetzen. Vor diesem Hintergrund habe ich diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen“, warb Linne um Verständnis und wünschte gleichzeitig seinem bisherigen Kontrahenten Holger Bahrenburg, den die Parteien als Bürgermeister eigentlich verhindern wollen, „einen erfolgreichen Wahlkampf“. Die Mitgliederversammlung der CDU am Donnerstagabend, in der sich die Christdemokraten für den weiteren Wahlkampf positionieren wollten, hätte laut Linne derweil keinen Einfluss auf seine Entscheidung gehabt. Dort hatte sich Linne noch als Einzelbewerber vorgestellt.

Verwundert hat der von Marvin Heinrich geführte Sottrumer CDU-Gemeindeverband auf den plötzlichen Ausstieg von Wolf Linne reagiert. „Wir haben bei der Mitgliederversammlung mehrheitlich die Unterstützung für den parteilosen und unabhängigen Samtgemeindebürgermeister-Kandidaten Wolf Linne beschlossen. Mit Bedauern müssen wir nun den Rückzug von Herrn Linne zur Kenntnis nehmen. Über die weitere Vorgehensweise müssen nun erneut die Gremien der Partei entscheiden“, erklärte Heinrich, der innerhalb der eigenen Reihen jedoch kein Fehlverhalten einräumen will und für den Ausstieg des ehemaligen gemeinsamen Wunschkandidaten die FDP verantwortlich macht. „Die politischen Parteien der Samtgemeinde hatten im vergangenen Jahr überlegt, ob es sinnvoll ist, einen gemeinsamen Kandidaten zu benennen. Bedingung von allen war, dass alle im Samtgemeinderat vertretenen Gruppen dieses Vorgehen gemeinsam tragen“, erklärte Heinrich.

Rechtfertigungen der CDU

Hierzu habe es in der CDU ein Auswahlverfahren gegeben, das im Oktober 2020 gestartet worden sei. Nachdem sich in der gemeinsamen Kandidatenfindungskommission der vier Parteien Wolf Linne als von allen als geeignet angesehener Kandidat herausgestellt hatte, habe die CDU eine unverbindliche schriftliche Mitgliederumfrage durchgeführt. Die Mitglieder seien gefragt worden, ob sich die CDU vorstellen könne, einen gemeinsamen Kandidaten aller Parteien zu unterstützen. „Als die Gespräche mit den anderen Parteien geführt wurden, war die CDU davon ausgegangen, dass es nur einen Kandidaten gibt. Dann folgte die Ankündigung von Herrn Bahrenburg, dass er auch kandidieren möchte. Das war in den Vorgesprächen mit den anderen Parteien nicht bekannt“, rekapitulierte Heinrich die Ereignisse und fügte hinzu: „Auch konnten wir unsere Umfrage nicht mehr dahingehend verändern, ob unsere CDU-Mitglieder Herrn Bahrenburg als unseren Kandidaten sehen. Ansonsten hätten wir das abgefragt.“

Bei der Mitgliederbefragung sei zudem deutlich darauf hingewiesen worden, dass unabhängig von dieser Umfrage – die eine mehrheitliche Unterstützung für Wolf Linne ergab – noch eine Präsenz-Mitgliederversammlung mit einer Abstimmung zu erfolgen habe. „So verlangt es die Satzung, das wurde immer offen kommuniziert und das ist auch den anderen Parteien bekannt gewesen. Durch den Ausstieg der FDP waren die ursprünglichen Absprachen nicht mehr gegeben und die Rahmenbedingungen hatten sich völlig verändert“, so das Fazit des CDU-Vorsitzenden, der betonte: „Wer ab November Hauptverwaltungsbeamter in Sottrum sein wird, entscheiden ganz allein die Wählerinnen und Wähler, nicht aber die Parteien – die machen nur Vorschläge. Die CDU in der Samtgemeinde wird nach der Wahl im September mit dem neuen Samtgemeindebürgermeister zusammenarbeiten – egal welcher der Kandidaten gewählt wird.“

Bündnisgrüne: Schwerer Rückschlag

Großes Bedauern äußerten derweil die Bündnisgrünen nach dem Rückzug ihres Wunschkandidaten. "Da die CDU-Basis sich am Donnerstagabend erneut mehrheitlich für ihn als Kandidaten ausgesprochen hat, wäre die Basis für eine Fortsetzung des gemeinsamen Wahlkampfes weiterhin gegeben gewesen. Seine Entscheidung gilt es nun aber natürlich zu akzeptieren, auch wenn sie einen schweren Rückschlag für die gesamte Samtgemeinde bedeutet", erklärten die Vorsitzenden Simone Facktor und Joris Immenhauser und ergänzten: "Dass für Herrn Linne die Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit mit CDU und FDP weggebrochen zu sein scheint, ist angesichts des Schlingerkurses des CDU-Vorstandes in den letzten Wochen und des überraschenden Ausstiegs der FDP aus der gemeinsamen, einstimmigen und überparteilichen

Vereinbarung nachvollziehbar."

Über das weitere Vorgehen wollen die Bündnisgrünen derweil an diesem Wochenende beraten. „Am Montagabend wird es ein Treffen mit dem Vorstand der SPD zu diesem Thema geben. Danach werden wir entscheiden, wie wir uns als Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkampf um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters fortan positionieren werden“, stellte die Doppelspitze fest.