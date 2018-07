Juana Wetzel betreibt den "Flohmarkt Laden" an der Herbergstraße seit nunmehr 18 Jahren. Einfacher wird das nicht, aber die frühere Berufskraftfahrerin gibt nicht auf. (Björn Hake)

Achim. Juana Wetzel lässt in ihrem „Kleinen Flohmarkt Laden“ Sammlerherzen höherschlagen. Liebevoll streichelt sie eine Spielzeugpuppe mit blauem Kleidchen und erklärt: „Das ist eine Schildkröt-Puppe aus dem 19. Jahrhundert, eine der ersten ihrer Art. Die Haare sind aus echtem Menschenhaar.“ 300 Euro kostet die Rarität, die laut Wetzel in keinem Puppenmuseum ausgestellt ist.

Der Laden an der Herbergstraße ist ein ganzes Sammelsurium von Liebhaberstücken und Kleinoden. Anders, als es der Name „Flohmarkt Laden“ vermuten lässt, ist das Geschäft keine Rumpelkammer, kein Basar, und es gibt auch keine vollgestopften Regale. Da die Verkaufsfläche mit 60 Quadratmetern begrenzt ist, legt Wetzel großen Wert auf ein ausgewähltes Angebot, das dann zum Stöbern und zum Schwelgen in der Vergangenheit einlädt. Möbelstücke wie Kommoden und Schränkchen gibt es nur wenige, Kleidung überhaupt nicht.

Antiquarische Einrichtungsgegenstände warten in den Regalen auf neue Besitzer, etwa ein Rosengeschirr von Villeroy und Boch oder angegraute englische Sammelteller mit ägyptischen Motiven. „Besonders beliebt sind Kronleuchter“, erzählt Wetzel und zeigt auf ein Exemplar mit echtem Kristall. Aber auch einzelne Waren aus dem 21. Jahrhundert sind im Angebot, zum Beispiel ein Mobiltelefon mit extra großen Tasten. Die häufiger gestellte Frage, ob sie auch typisch Achimer Souvenirs anbiete, verneint Wetzel stets mit den Worten: „Ich führe Souvenirs aus aller Welt“.

Ein bis zwei Mal in der Woche fährt die Flohmarkt-Expertin zu Haushaltsauflösungen, um Ausschau nach interessanten Fundstücken zu halten. Ihr Mann Roland hütet während dieser Zeit den Laden. „Ohne ihn wäre das alles nicht möglich“, betont sie. Auch können Verkäufer mit ihrer Flohmarktware ins Geschäft kommen, dann entscheidet die Geschäftsfrau nach kurzer Begutachtung, ob sie den Artikel annimmt und für welchen Preis sie ihn verkaufen will. Sämtliche Verkaufsgegenstände stehen im Laden auf Kommission, beim Verkauf erhält Wetzel vom erzielten Preis die Hälfte, die andere Hälfte geht an den früheren Besitzer.

„In den letzten fünf Jahren läuft das Geschäft leider nicht mehr so gut“, klagt Wetzel. Die großen Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“ und das Internet würden ihr das Leben schwer machen. Empört berichtet sie von einem Pärchen, das von Wetzel den Wert ihrer mitgebrachten Antiquitäten schätzen ließ – nur, um dann auf der Stelle kehrt zu machen: „Jetzt wissen wir ja, wieviel wir im Internet dafür verlangen können.“

Früher Berufskraftfahrerin

Noch vor 20 Jahren belieferte Wetzel als Berufskraftfahrerin Tankstellenshops. Ein Knochenjob, den sie aufgeben musste, weil er ihr zu stark auf den Rücken ging. Im Jahr 2000 erfüllte sich die passionierte Flohmarktgängerin mit 42 Jahren den Traum vom eigenen Flohmarkt-Laden und erlebte nach eigenen Angaben sehr erfolgreiche Jahre. Doch eine ganze Familie ernähren und zwei Angestellte beschäftigen, das gehe heute nicht mehr. Trotz rückläufiger Umsätze will Juana Wetzel nicht aufgeben: „Mein Laden ist wie mein Zuhause.“

An verkaufsoffenen Sonntagen in Achim findet auch ein Flohmarkt auf dem Alten Markt statt, den Juana Wetzel organisiert und für den sich die Verkäufer bei ihr anmelden können. Den nächsten Flohmarkt gibt es am 2. September beim „Boxenstopp“, bei dem Autohäuser der Umgebung in der Achimer Fußgängerzone Oldtimer und Neuwagen präsentieren.

Gefragt nach dem ältesten Gegenstand, der über ihre Ladentheke ging, berichtet Juana Wetzel von einem französischen Buch mit Vogel-Illustrationen aus dem Jahr 1698, dessen genauer Inhalt ihr jedoch unklar war. Ein Stammkunde aus Frankreich, der regelmäßig seine Angehörigen in Achim besucht, klärte sie schließlich auf: Die vermeintliche Tierfibel war ein Kochbuch zur Zubereitung von Papageien.