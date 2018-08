Petra Mattfeldt ist eine von drei teilnehmenden Autoren beim "Langwedeler Leseherbst". (Sebi Berens)

Langwedel. In einem komplett neuen Format kommt die 18. Auflage der Langwedeler Kulturtage daher: Denn unter dem Titel "Langwedeler Leseherbst" dreht sich in diesem Jahr alles um das gedruckte Wort, wenn vom 11. bis 18. November gleich drei erfolgreiche Autoren bei Lesungen aus ihren Werken vortragen. Und das Organisationsteam rund um Bürgermeister Andreas Brandt, Ordnungsamtsleiter Frank-Peter Adam und Gleichstellungsbeauftragte Karin Sievers konnte nicht irgendein ein Literatentrio gewinnen, sondern eines mit Lokalkolorit. Denn sowohl Andreas Winkelmann, wie auch Joel Tan und Petra Mattfeldt haben eine besondere Beziehung zum Flecken Langwedel beziehungsweise zur Region.

Den Auftakt macht am Sonntag, 11. November, ab 19 Uhr Winkelmann, der lange Zeit in der Gemeinde Dörverden gelebt hat und inzwischen in Hoyerhagen wohnt. Dennoch ist er im Landkreis Verden weiterhin ein gern gesehener Gast. Erst vergangenen Freitag hat er eine Lesung zu seinem aktuellen Thriller "Das Haus der Mädchen" in Verden gegeben. Aus diesem Werk wird der Bestsellerautor, der insgesamt schon mehr als 20 Bücher verfasst hat, dann auch im Langwedeler Rathaussaal lesen. In dem Buch geht es um Leni, die für ein Praktikum nach Hamburg kommt und sich dort mit ihrer Zimmernachbarin anfreundet, die aber plötzlich spurlos verschwindet. Derweil beobachtet ein früher erfolgreicher Geschäftsmann, der inzwischen auf der Straße lebt, zufällig einen Mord und begibt sich daraufhin auf die Suche nach dem Täter. Als sich Leni und der Mann treffen, merken sie, dass ihre Fälle mehr miteinander zu tun haben, als ihnen lieb ist.

Eintauchen in fiktive Historie

Aus Hamburg angereist kommt Joël Tan am Freitag, 16. November. Geboren in Bremen, lebte sie vom 15. bis 22. Lebensjahr in Etelsen und hat als Hommage an ihre Heimat mit „Im Schatten der Purpurbuche“ auch die Handlung eines ihrer Bücher im Flecken Langwedel spielen lassen. Im Rahmen des Leseherbstes präsentiert sie den Zuhörern am 16. November aber nun ab 19 Uhr ebenfalls im Rathaussaal den Roman "Die Blütentochter". Dieser spielt im Jahre 1333 und die Hauptakteure sind Drillingsmädchen, die von der Gesellschaft aufgrund der Prophezeiung eines Predigers für ein verheerendes Hochwasser verantwortlich gemacht werden. Ihnen bleibt nur – gejagt und voneinander getrennt – die Flucht.

Der Abschluss der Langwedeler Kulturtage ist Lokalmatadorin Petra Mattfeldt vorbehalten. Ort des Geschehens ist am Sonntag, 18. November, das Gasthaus Klenke, wo Besucher auf Wunsch bereits ab 18 Uhr mit hanseatischen Genüssen verköstigt werden. Ab 19.30 Uhr ließt Mattfeldt dann aus ihren unter den Pseudonym Ellin Carsta veröffentlichten Historienromanen "Die ferne Hoffnung" und "Eine neue Zeit" (erster und zweiter Teil der Hansen-Saga). Im Mittelpunkt steht die Familie Hansen, die Ende des 19. Jahrhunderts in Hamburg um den Fortbestand des hoch verschuldeten Familienunternehmens und die damit einhergehende gesellschaftliche Stellung sorgen muss. Hoffnung bietet eine Kakaoplantage im fernen Kamerun. Doch was für den einen Teil der Familie als großes Abenteuer gesehen wird, ist für andere Mitglieder schon in der Vorstellung ein Alptraum.

Neben Auszügen aus spannenden Romanen bekommen die Besucher der drei Lesungen mit einer musikalischen Untermalung noch eine weitere Form von Kultur geboten. Dafür verantwortlich zeigen sich auch wieder Menschen mit lokalem Bezug. Beim Auftritt von Winkelmann sind dies der Langwedeler Gert Alsleben (Piano) und Melanie Czapp (Gesang). Beides sind Gründungsmitglieder der Formation Souly. An den anderen beiden Terminen treten die Geschwister Lisa (Piano) und Lena Folkers (Saxofon) auf, die in Etelsen aufgewachsen sind und den Flecken beide für ein inzwischen abgeschlossenes Musikstudium verlassen haben.

Wie immer bei den Kulturtagen ist der Eintritt zu den Veranstaltungen frei. Nach den jeweiligen Lesungen stehen die Autoren den Gästen für Fragen und zum Signieren der Bücher, von denen jeweils eine kleine Auswahl auch vor Ort erworben werden kann, zur Verfügung.