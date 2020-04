Auf den Spargelfeldern von Landwirt Heiko Schröder aus Thedinghausen werden voraussichtlich nur zwei Erntehelfer arbeiten. (Björn Hake)

Sie reisen zumeist aus Rumänien oder Polen an und haben eine Menge Erfahrung im Gepäck: Erntehelfern, die regelmäßig landwirtschaftliche Betriebe unterstützen, verdanken wir den Spargel auf unseren Tellern. Doch obwohl die Saisonarbeiter aus Osteuropa zu Zeiten der Corona-Krise mit einer Sondergenehmigung einreisen dürfen, fehlt es einigen Spargelbauern in den Landkreisen Verden und Rotenburg an helfenden Händen.

Als einen „gut gelungenen Kompromiss“ bezeichnet Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer, die neue Regelung, nach der im April und Mai jeweils 40 000 Erntehelfer nach Deutschland einreisen dürfen. Voraussetzung dafür ist, dass strenge Auflagen erfüllt werden können. Dazu gehört, dass die Betriebe die Arbeiter separat vom Flughafen abholen und diese zunächst 14 Tage in Quarantäne verbringen.

Osteuropäer sind beste Lösung

Eine Erntehelfer-Knappheit habe es bereits in den vergangenen Jahren gegeben. Die Jobplattform „Das Land hilft“, auf der landwirtschaftliche Betriebe mit freiwilligen Helfern in Verbindung treten können, erachtet Eickhorst daher als sinnvolle Möglichkeit, Angebot und Bedarf zusammenzuführen. Allerdings seien die osteuropäischen Erntehelfer immer noch die beste Lösung: „Bei Freiwilligen, die nach dem Arbeitstag nach Hause fahren und nicht isoliert auf dem Hof leben, besteht eine große Ansteckungsgefahr.“

Auf Schlohs Spargelhof in Hellwege habe man aufgrund der Corona-Pandemie von vornherein nur mit einem Teil der Erntehelfer gerechnet. „Normalerweise beschäftigen wir für die Spargelernte etwa 60 bis 70 Erntehelfer“, erzählt Christian Schloh, Sohn der Betreiber Friederike und Thorsten Schloh. In dieser Spargelsaison werde dagegen nur um die Hälfte der Arbeiter auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zum Einsatz kommen.

Froh über Lockerungen

Für Annelie Früchtenicht und ihre Familie vom Hof Früchtenicht in Langwedel-Völkersen gehe die Ernte voraussichtlich Ende dieser Woche los. Jedes Jahr würden drei polnische Arbeiter anreisen, die auch für diese Saison zugesagt hätten. „Wir sind Kleinerzeuger und brauchen daher nicht so viele Erntehelfer wie andere Landwirte“, erzählt sie. Die Familie sei froh darüber, dass die Bestimmungen gelockert wurden und die Saisonarbeiter unter Auflagen einreisen dürfen.

Auch der Hof Schröder in Thedinghausen verfügt mit eineinhalb Hektar über ein kleineres Spargelfeld. Inhaber Heiko Schröder habe dieses Jahr erst vier polnische Arbeiter eingeplant, von denen nun noch zwei anreisen würden. „Der Engpass ist da und ich hoffe, dass ich über die Runden komme“, erzählt er. Bei der Erdbeerernte des Hofes seien die Aussichten in diesem Jahr nicht besser: Normalerweise würden etwa 20 bis 30 Arbeiter helfen, mit einem Großteil rechnet der Landwirt nach eigenen Angaben aber nicht mehr.

Für die Spargelernte ist der Thedinghauser Landwirt bereit, bei Bedarf auch unerfahrene Arbeiter wie Studenten oder Kurzarbeiter aus der Umgebung einstellen, wie er sagt. „Es geht schon, mit unerfahrenen Helfern zu arbeiten, aber es ist natürlich nicht so einfach“, klärt er auf. Es bestünden nämlich riesige Leistungsunterschiede zwischen routinierten und neuen Erntehelfern. „Würde ich unerfahrene Arbeiter engagieren, bräuchte ich auf jeden Fall mehr Leute als sonst, um die geringere Leistung auszugleichen.“

Auch die Früchtenichts hätten bereits in der Vergangenheit ausprobiert, unerfahrene Arbeiter einzustellen. „Sie halten es nicht durch“, erzählt die Landwirtin aus Erfahrung. Es handele sich um einen Knochenjob, der den Rücken auf Dauer belaste. Dazu würden ihre Erntehelfer oftmals von sechs Uhr in der Früh bis zum Nachmittag Spargel stechen. Ähnliches weiß auch Christian Schloh zu berichten: Man brauche eine gewisse Stammmannschaft mit Erfahrung, denn es sei schwer, einer Gruppe von ausschließlich ungeübten Arbeitern das Spargelstechen von Grund auf neu zu erklären.

Hygieneregeln auf den Höfen

Indes sollen neue Sicherheitsregeln die Erntesaison für die Arbeiter so sicher wie möglich gestalten. „Normalerweise kocht eine Köchin für die Erntehelfer und das Essen wird in unserer Kantine eingenommen“, erzählt Schloh. Das gemeinsame Essen falle in diesem Jahr zum Schutz der Arbeiter weg. Außerdem habe die Familie mit Desinfektionsmitteln und Handseifen aufgestockt und versuche auch sonst, die Erntehelfer von der Außenwelt abzuschirmen. Ähnlich würden die Arbeiter auch auf dem Hof der Früchtenichts separat in einer Wohnung leben, die die Landwirte zur Verfügung stellen.

Die Ernte auf dem Hof Schloh sei derweil bereits im Gange und auch der Hofladen des Spargelhofs habe für seine Kunden geöffnet. Um die geringere Zahl an Erntehelfern auszugleichen, komme zur maschinellen Unterstützung demnächst auch der Vollernter zum Einsatz. Dies sei normalerweise eher zu Zeiten der Hochkonjunktur der Fall, „wenn man mit dem Stechen nicht hinterherkommt“. Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände gestalte sich diese Spargelsaison für die Familie Schloh insgesamt ungewiss: „Es lässt sich nicht absehen, wie der Umsatz in diesem Jahr sein wird.“