Persönliche Beratung gibt es ab März für Sparkassenkunden aus Achim-Baden nur noch in der Geschäftsstelle in der Fußgängerzone. (Focke Strangmann)

Wie die Kreissparkasse Verden nun ihren Kunden per Brief mitgeteilt hat, der unserer Redaktion vorliegt, wird ihre Geschäftsstelle in Achim-Baden ab dem 1. März dieses Jahres über kein Personal mehr verfügen. Die Filiale werde als „Selbstbedienungs-Geschäftsstelle“ weitergeführt, in der die Kunden Geld abheben, überweisen und Kontoauszüge drucken könnte.

Ausweichen auf Standort Achim

Wer die Beratung eines Mitarbeiters in Anspruch nehmen wolle, müsse dann die Geschäftsstelle in der Achimer Fußgängerzone (Obernstraße 51) aufsuchen. Darüber hinaus könnten Geldgeschäfte online unter www.ksk-verden.de oder unter Telefon 0 42 31 / 1 60 erledigt werden.

Zu selten besucht

Als Grund für den Personalabzug in Baden gibt das Geldinstitut an, dass auch der Standort in Baden immer seltener besucht worden sei.

Außer Achim-Baden könnten auch weitere Geschäftsstellen im Kreis Verden von der Umwandlung betroffen sein, so ist in sozialen Netzwerken etwa von den Standorten Achim-Bierden und Oyten-Bassen die Rede. Eine Stellungnahme der Kreissparkasse dazu war aber am Sonntag nicht zu bekommen.