Bleibt vorerst weiterhin nur eine Grafik: Der Neubau der Kreissparkasse in Achim. (Sparkasse Verden)

Die Kreissparkasse Verden wird vorerst kein neues Gebäude am Gieschen-Kreisel in Achim errichten. Nach Angaben des Instituts werden die Pläne für den Neubau zurückgestellt. „Wir würden gerne ein neues Sparkassen-Gebäude in Achim am Gieschen-Kreisel bauen. Aber die Kostenexplosion im Bausektor zwingt uns, diese Pläne bis auf Weiteres zurückzustellen. Wir können es weder unseren Kunden noch unseren Mitarbeitern gegenüber vertreten, ein Vorhaben umzusetzen, das in der derzeitigen Situation nicht wirtschaftlich erscheint“, wird Vorstandsmitglied Matthias Knak in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Grundstück am Gieschen-Kreisel würde die Kreissparkasse Verden gerne behalten, um gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt dort ein Gebäude errichten zu können. Die Entwicklungen im Bausektor wird die Sparkasse weiterhin beobachten. Doch bis auf Weiteres bleibt die Achimer Geschäftsstelle der Kreissparkasse Verden am gewohnten Standort in der Fußgängerzone. „Das ist höchst bedauerlich“, sagte der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg, denn eigentlich waren mit dem Umzug der Sparkasse ins neue Gebäude Hoffnungen auf eine Entwicklung des Bestandsgebäudes hin zu Einkaufsflächen verbunden gewesen. Außerdem sollte ein Veranstaltungssaal ins neue Sparkassengebäude integriert werden, den die Stadt hätte nutzen können. „Positiv stimmt uns, dass das Vorhaben nur pausiert und die Kreissparkasse grundsätzlich an ihren Plänen festhält“, sagte Kettenburg.