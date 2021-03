Ferienspaß soll es nun in Achim auch zu Ostern geben – aus mehr als 80 Angeboten können die Kinder wählen. (Björn Hake)

Während die Stadt Achim wegen der Corona-Pandemie das Osterferienspaß-Programm im vergangenen Jahr absagen musste, sieht es derzeit danach aus, dass es dieses Mal in den nahenden Ferien Angebote geben kann. Anmeldungen für die einzelnen Veranstaltungen sind auf der Homepage www.ferienspass-achim.de möglich, freie Plätze sind dort aufgeführt. Noch bis zum 14. März können sich die Kinder und Jugendlichen anmelden, dann werden die Wunschlisten geschlossen und ausgewertet. „So haben alle Kinder die gleiche Möglichkeit, an den Veranstaltungen teilzunehmen“, heißt es von Gesa Kaemena vom Ferienspaßteam.

Im Anschluss an die Auswertung bekommen alle Kinder und Jugendlichen eine E-Mail mit den ihnen zugelosten Veranstaltungen, die sie dann per Telefon oder per E-Mail buchen und per Überweisung vorab bezahlen können. „Uns ist es wichtig, trotz der anhaltenden Lage, ein attraktives Osterferienspaß-Programm in Kooperation mit Ehrenamtlichen und Einrichtungen in Achim zu bieten“, betont Gesa Kaemena. Daher werden die Veranstaltungen in kleineren Gruppen als gewöhnlich sowie unter den gegebenen Hygienebedingungen stattfinden. Das Programm startet am 27. März und endet am 9. April.

Die Angebote sind erneut aufgesplittet auf Kinder in der Grundschule sowie auf Kinder im Alter von zehn, elf oder zwölf Jahren. „Es gibt musikalische, kreative, knifflige, spielerische und naturpädagogische Angebote“, fasst Gesa Kaemena, die zusammen mit Saša Kovačević das Ferienspaßteam bildet, das Programm zusammen. Neu für die älteren Kinder sei das Harry-Potter-Quiz (ab zwölf Jahren), ein Online-Escape-Spiel mit Sherlock Holmes, die Mädchen-Kino-Nachmittage, das Cajon spielen und das Vocal Coaching (Einzelunterricht). Aber auch für die Jüngeren gibt es einige neue Angebote zu entdecken: diverse Musikveranstaltungen, ein Familien-Oster-Quiz, Online-Yoga, Tanzen oder das Basteln eines Memorys.

Darüber hinaus gibt es Angebote wie Klangentspannung, Osterkörbe herstellen, Reiten, Schmuckwerkstatt, mit Schleim und kinetischem Sand kreativ sein, Schlagzeugunterricht oder Papphocker herstellen. Kinder, die Angst vor Hunden haben, sind im kostenlosen Angebot „Herzklopfen – wenn Hunde zu euch kommen?“ am Mittwoch, 31. März, in der Villa Kunterbunt (Breslauer Straße 3) goldrichtig. „Fällt es euch schwer, an Hunden vorbeizugehen oder wisst ihr nicht genau, wie man auf einen Hund zugeht?“, lautet die Frage an die Kids im Alter von sieben bis zehn Jahren, die an diesem Tag etwas von der Hundesprache lernen können. 18 der insgesamt mehr als 80 Angebote stammen von der Stadt Achim, die von ehrenamtlich engagierten Jugendlichen unterstützt wird, die sogenannten Ferienspaßhelfer.

Wer noch kein Konto auf der Webseite www.ferienspass-achim.de besitzt, kann sich dort eines erstellen – das Konto bleibt so lange bestehen, bis das Kind entweder mindestens ein Jahr inaktiv war oder bis der Wunsch geäußert wird, dieses zu löschen. Kinder, die eine Bildungskarte haben, können ihre Veranstaltungen auch mit dem Freizeit-Guthaben bezahlen. Zahltage sind der 16. und 17. März. Fragen zum Programm und zur Anmeldung beantwortet Gesa Kaemena aus dem Fachbereich Bildung, Soziales und Kultur unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 05 47.