Beim Seifenkistenkennen auf der Birkenallee ging es rasant die 250 Meter lange Strecke entlang – da war schon beim Start Konzentration gefragt. (Björn Hake)

Diese Rennfahrzeuge brauchten statt eines Motors nur das Geschick und vor allem das Gewicht ihres Fahrers. Am Sonntagnachmittag wurde das dritte Seifenkistenrennen von der Gemeindejugendfeuerwehr in Langwedel veranstaltet. Fünf Stunden lang fuhren die Nachwuchsfeuerwehrleute den Abhang in Richtung Müllverladestation hinab. Auf 250 Metern Strecke galt es, die bestmögliche Zeit zu erreichen. Insgesamt sechs Seifenkistenautos gingen an den Start, die abwechselnd von 40 Kindern gefahren wurden. Neu in diesem Jahr war die Einladung an andere Jugendfeuerwehren, die extra für diesen Tag ihre ganz eigenen Seifenkisten gebaut hatten.

Wie genau Seifenkistenautos und Jugendfeuerwehr zusammenhängen, ist auf den ersten Blick nicht immer sofort ersichtlich. „Da muss man vielleicht ein wenig um die Ecke denken“, erklärte Sebastian Schröder, Organisator der Veranstaltung. Der Bau eines Seifenkistenautos würde den Kindern grundlegende Dinge der Technik beibringen, die später auch bei großen Pkw von Nutzen sei. Das Verständnis von Lenken und Bremsen könne so schon sehr früh erlernt werden. Die große Leidenschaft für die selbstgebauten Rennautos sei aber auch einfach bei den Leitern der Jugendfeuerwehren vorhanden. Eines der Fahrzeuge wurde erst einen Abend vor Beginn des Rennens fertiggestellt, wohingegen bei einem anderen Flitzer der letzte Feinschliff sogar noch auf der Rennbahn vorgenommen wurde.

Bei dem Bau ihrer eigenen Seifenkiste standen den Teilnehmern zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder konnten sie sich ihr eigenes Design ausdenken oder sich an die Baupläne des Deutschen Seifenkistenverbandes halten. Völlig unabhängig davon, welche Methode gewählt wurde, dauert der Bau eines der Fahrzeuge bis zu 100 Stunden. Die Sicherheit der Bauten, trotz aller Freiheiten beim Design, ging jedoch vor. Deswegen musste jede Seifenkiste vor dem Start erst einmal durch den Tüv der Jugendfeuerwehr. „Wir können vielleicht alle Auto fahren“, sagte Schröder, „aber ein Kind überschlägt sich schnell“. Der Gewinn des Renntages war nicht nur abhängig von der gefahrenen Zeit – es zählte auch das Gewicht des Wagens und ob sich an einen Bauplan gehalten wurde.

Kreative Seifenkisten

Ein Preis stand jedoch allen Teilnehmern offen. Neben dem normalen Rennpreis gab es dieses Mal auch einen Kreativpreis zu gewinnen. Für diesen legten sich einige ordentlich ins Zeug, was die Gestaltung ihrer Seifenkiste anging. Viele gaben den nicht motorisierten Fahrzeugen das Aussehen eines richtigen Rennautos. Blaulicht, Hupen und Seitenspiegel wurden als Accessoire genutzt. Manche bauten Lenkräder und Fahrersitze in das Cockpit ihrer Seifenkiste ein. Als besonders aufwendig stellte sich eine traktorförmige Seifenkiste mit rauchendem Schornstein heraus, dessen Batterie ständig aufgeladen werden musste.

Besonders froh waren die Organisatoren über die hohe Teilnehmerzahl. „Die Schlagzahl ist einfach besser, wenn mehr Kinder runterfahren“, sagt Sebastian Schröder. Jedes Kind durfte, so oft es wollte, den Abhang hinabfahren und viele nutzen die Chance auf mehrfache Durchgänge. „Die Strecke ist richtig cool“, meinte ein Teilnehmer der Jugendfeuerwehr Langwedel, der bereits bei seinem vierten Durchgang angekommen war. „Das macht richtig Spaß“, beschrieb er die Fahrt den Hügel hinab. Anderen Fahrern hingegen blieb regelrecht die Stimme weg, wenn sie nach einer besonders schnellen Fahrt an der Ziellinie ankamen.

Auch im nächsten Jahr soll es wieder das Seifenkistenrennen geben. Im Jahr 2020 sind noch mehr Teilnehmer angepeilt. Neben den Jugendfeuerwehren sollen dann auch andere Vereine sowie Privatpersonen mit selbstgebauten Seifenkisten teilnehmen können.