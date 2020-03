Spaziergänge am Oyter See sind weiterhin möglich. (Björn Hake)

Nachdem es in der vergangenen Woche dazu in Oyten zu vereinzelten Unsicherheiten gekommen war, hat Bürgermeisterin Sandra Röse auf Nachfrage nun klar gestellt, dass der See mit seinem Rundwanderweg weiterhin zugänglich sei. Auch der Parkplatz stehe nach Bezahlung der Schrankengebühr weiterhin normal zur Verfügung, nur das Campingareal sei abgesperrt. Für einen Spaziergang bietet sich das Gebiet am Oyter See daher in diesen Zeiten weiter an, solange eine Gruppe aus nicht mehr als zwei Personen besteht und der nötige Abstand zu anderen Spaziergängern gewahrt wird. Der Spielplatz am Oyter See darf wie alle anderen Spielplätze aktuell natürlich nicht genutzt werden.