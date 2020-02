Das geplante Achimer Parkhaus soll von seiner Konstruktion her nach dem Vorbild des Delmenhorster City-Parkhauses entstehen – die SPD-Ratsfraktion fordert nun unter anderem, dass es auch Stellplätze für Fahrräder bekommen soll. Schließlich hatte die Achimer Stadtverwaltung solche Aspekte einst unter dem Namen "Mobilitätsstation" ins Spiel gebracht. (Janina Rahn)

Unter dem Begriff „Mobilitätsstation“ hatten die Achimer Verwaltung und die Planer im Zuge der Rahmenplanung für die Nördliche Innenstadt einst das vorgesehene Parkhaus ins Spiel gebracht, das neben klimafreundlichen Konzepten etwa auch eine Fahrradwerkstatt und Abstellplätze für Zweiräder enthalten sollte. Davon ist, wie berichtet, nicht mehr viel übrig geblieben, die einstige Mobilitätsstation soll nicht mehr als ein plumpes Parkhaus werden. Das allerdings geht der Achimer SPD mächtig gegen den Strich und daher hat deren Ratsfraktion nun einen Antrag gestellt, der in der nächsten Ratssitzung am 26. März beraten und – wenn es nach der SPD geht – auch beschlossen werden soll.

Der Begriff „Mobilitätsstation“ hat bei der SPD-Fraktion Erwartungen geweckt, „dass neben der reinen Abstellmöglichkeit von Autos innovative Konzepte der im Rahmen der Klimadebatte politisch beschlossenen Mobilitätswende vorgehalten werden“, schreibt Fraktionschef Herfried Meyer an die Stadtverwaltung. Aber: „Die bisherigen Planungsansprüche haben sich auf ein simples Parkhaus ,alter Verkehrsphilosophie' aus Fertigteilen reduziert“, fasst Herfried Meyer zusammen. Und dieser Aspekt bleibe hinter den in der Rahmenplanung für das Sanierungsgebiet festgelegten Zielen zurück. Er verweist auf die Unterlagen einer externen Untersuchung des Büros PGT, die damals die Grundlage für den Ratsbeschluss zur Rahmenplanung waren.

Darin heißt es etwa, dass die Waldheim-Werkstätten als Betreiber einer Fahrradstation im Erdgeschoss einen Fahrradverleih mit Werkstatt und Lager sowie einen Radservice anbieten würden, auch Car-Sharing solle ein Thema sein. „Um Klimaschutzziele zu verwirklichen wird empfohlen, drei bis fünf Stellplätze mit Ladestationen zu versehen. Empfohlen wird auch, Plätze für Micro-Mobile vorzuhalten“, hatte PGT erklärt. Und sich dafür ausgesprochen, im Erdgeschoss der Station Flächen für bis zu 250 Räder freizuhalten. „Vorgeschlagen wird, diese Parkplätze in Käfigen zu 20 bis 25 Einheiten anzuordnen, um die Sicherung der abgestellten Räder weiter zu erhöhen. Empfohlen wird die Einrichtung einer Ladestation für zwei bis sechs E-Bikes.“

Dass von all dem so gut wie nichts übrig bleiben soll, konnte Herfried Meyer bereits in der jüngsten Fachausschusssitzung zu dem Thema nicht begreifen, als sein Antrag auf Einrichtung von mindestens 150 Radabstellplätzen mit knapper Mehrheit abgelehnt wurde. Aus Sicht von Meyer und der SPD-Fraktion ist der Bahnhof nämlich „bereits jetzt ein stark genutzter Knotenpunkt“, an dem verschiedene Verkehrsmittel zusammengeführt werden. Der Bahnhof sei nicht nur eine einseitig genutzte Pendlereinrichtung der Achimer, sondern eine Drehscheibe aller Pendlerströme und die Chance „den Umstieg von der Individualmobilität zur Nutzung attraktiver ÖPNV-Angebote zu erleichtern“.

Apropos Erleichterung: Da das Parkhaus die einzige geplante öffentliche Einrichtung im Bahnhofsumfeld sein wird, fordert die SPD dort die (mit zeitlicher Priorität versehene) Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage für das Publikum und die am Bahnhof stationierten Busfahrer. Zumal die derzeitigen Toiletten am Bahnhof in einem desolaten Zustand und aus hygienischen Gründen nicht nutzbar sind.

Neben dieser Toilettenanlage hat die SPD-Fraktion nun ebenso beantragt, vier Stellflächen für Car-Sharing samt Ladevorrichtung einzurichten, dazu 50 gesicherte Radabstellplätze, zwei zusätzliche Haltepunkte für den Bürgerbus im ZOB-Bereich sowie ausreichend große Flächen für Taxen. Mit den Investoren der Wohnungen im Neubaugebiet soll die Verwaltung klären, wo die Räder der künftigen Bewohner gesichert abgestellt werden sollen.

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen ist vorgesehen, dass das neue Parkhaus am Achimer Bahnhof 2022 gebaut wird.