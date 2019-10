Wenn in der Nervenklinik plötzlich alle so tun müssen, als seien sie völlig gesund, entstehen auf der Bühne viele verrückte Situationen. (Björn Hake)

Mit dem Dreiakter „Neurosige Tieden“ von Winnie Abel, durch Heino Buerhoop ins Plattdeutsche übersetzt, feierte die Achimer Speeldäl am Sonnabend Premiere im Kasch. Die Begeisterung der Zuschauer steigerte sich an diesem Abend bis zum Ende des dritten Aktes ständig.

Die dargestellten Personen waren fast alle ein wenig „brägenklöterich“, also nicht ganz klar im Kopf. Im Mittelpunkt stand die von Anke Bosenius gespielte intelligente Agnes Adolon aus gutem Hause, die zwangsweise zu einer offenen psychiatrischen Wohngruppe gehörte. Besonders in den Fokus rückten bei der Premiere zwei Darsteller. Zum einen Jessica Heinevetter, die bei ihrem Achimer Bühnendebüt als Stalkerin und aufdringlicher Fan eines Volksmusikanten überzeugte. Zum anderen aber auch der sehr schüchterne und stotternde Willi, der von Günter Kothe gespielt wurde. Eigentlich war der Laienschauspieler lediglich am Rande der Bühne vorgesehen, doch kurzfristig musste er nach einem Ausfall einspringen und füllte die Rolle prächtig aus. Eine Rolle, die ihn zum Publikumsliebling avancieren ließ. „Das war gar nicht so schwierig, da rein zu kommen. Ich habe vorher doch Regie geführt und schon einige Male Theater gespielt“, erklärte Kothe. Zwei Achimer Laienschauspieler schlüpften in diesem Lustspiel sogar in Doppelrollen: zum einen Brigitte Diddens als gut gelaunte Tupper-Tante und schmierige Reporterin sowie Joachim Davids als erfolgreicher Volksmusikant Hardi Hummer und als langhaariger Rolf, bei dem das Kind im Manne steckt.

Schlichtes Bühnenbild

Das Bühnenbild, für das Herbert Görke mit seinem Team verantwortlich zeichnete, bestand aus einem Sofa auf der rechten sowie Vitrine, Tisch und Anrichte auf der anderen Seite. Agnes Adolon (Anika Bosenius) sparte zu Beginn – was wenig verwunderte – nicht mit ihren Reizen. Ihr Problem war nämlich die Sexsucht, unter der auch Mitbewohner Hans (Dieter Beinker) leiden musste. „Kumm Hans, wees mal beten weniger neurotisch und beten mehr erotisch“, drängte sie. Der Mann fiel aber durch seine übertriebene Korrektheit und Zurückhaltung auf. Intensiv staubte er seine Clown-Sammlung ab und sorgte in anderen Szenen für einen sicheren Ablauf im Tagesgeschehen.

Zur offenen Wohngemeinschaft der Psychiatrie Achim zählte neben Agnes, Hans, Marianne und Willi auch die glückliche Künstlerin Dörte (Nena Kelm), die nur mäßige Werke schaffte, aber in der Gemeinschaft mit den anderen Bewohnern in ihrer Kreativität beflügelt wurde. Die Leiterin der Wohngruppe, Dr. Dr. Schanz (Karin Bohlmann), fiel durch ihren Hochmut auf, denn immer wieder drangsalierte die Frau im weißen Kittel die Bewohner und ließ sich nicht von ihrer Art abbringen. Doch sie war in diesem Verwechslungsspiel auch nicht ganz frei von Fehlern.

Als feine Dame aus der Hoteldynastie tauchte mit Alice Adolon (Henriette Jäger) schließlich die Mutter von Agnes urplötzlich auf. Da musste sich schnell alles ändern, da mussten alle Bewohner möglichst ins normale Leben rücken. Das ließ natürlich unzählige verrückte Situationen entstehen. Welche das sind, das können die Freunde des Laienspiel-Theaters noch diesen Mittwoch ab 20 Uhr und Sonntag ab 9.30 Uhr im Achimer Kasch erleben. Karten sind noch zu bekommen, wobei Tim Beinker - Chef der Achimer Speeldäl – mit Dienstag den Anmeldeschluss für die Sonntagsveranstaltung festgelegt hat, weil es dann Frühstück gibt. Zwei weitere Auftritte in der Aula der Gudewill-Schule in Thedinghausen sind für den 16. November um 18 Uhr und den 17. November um 9.30 Uhr angesetzt worden. Hier beginnt in dieser Woche der Vorverkauf in der Thedinghauser Buchhandlung Lange. Nähere Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Speeldäl unter www.achimer-speeldael.webnode.com.