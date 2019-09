Die Bonbons, die von den Wagen geworfen wurden, erfreuten beim Umzug des Ottersberger Herbstmarktes nicht nur die jüngsten Schaulustigen. (fotos: Michael Galian)

Ottersberg hat seine ganz eigene fünfte Jahreszeit mit dem jüngsten Herbstmarkt gefeiert. Dabei lag der Fokus natürlich wieder auf dem Markttreiben am Wochenende, zuvor begann das Programm jedoch am Freitagabend mit einer Show-Disco in Begleitung von DJ Stefan Wenck. Der Sonnabend wurde hingegen vom großen Flohmarkt eingeleitet. Besonderer Höhepunkt dieses Tages blieb jedoch der Festumzug, der am Schäfermoor seinen Anfang nahm.

Angeführt vom Fanfarenzug Achim und der diesjährigen Marktprinzessin Elisabeth Sternberg ging es für die Teilnehmer des Umzuges einmal durch ganz Ottersberg. Sportvereine wie der TSV Ottersberg bis hin zu Organisationen wie die Volksbank nahmen an dem Umzug teil, entweder zu Fuß oder mit einem Wagen.

Die musikalische Begleitung durch den Fanfarenzug wäre dabei gar nicht vonnöten gewesen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Durch ausgefallene Verkleidungen und aufwendig geschmückte Wagen sorgten die Umzügler für viel Erheiterung im Publikum. Wie die Gruppe der sogenannten Montagsturner, die ihre Chance nutzte, um 50 Jahre Woodstock zu feiern – zusammen mit grell-bunter Hippie-Verkleidung und dem Spruch „Make love not war“. Ein anderer Wagen hingegen machte mit einem Indianerthema auf sich aufmerksam, passend mit Tipis und Totem.

Viele Ottersberger auf den Wagen nutzten ihre Chance jedoch zum ausgiebigen Feiern. Nicht wenige hatten ihre eigene Musik auf der Strecke dabei und genehmigten sich das eine oder andere alkoholische Getränk. Einige Besucher auf den Straßen brachten sogar Getränkenachschub für die Feiernden. So wackelte manch ein Wagen bedrohlich, wenn alle Mitfahrenden gemeinsam tanzten.

Die meisten Zuschauer des Umzuges hatten es nicht weit und konnten sich das Spektakel direkt vor ihrem Haus ansehen. Andere machten es sich hingegen im Zentrum in Cafés oder Restaurants gemütlich. Besonderes Highlight für die jüngeren Besucher – und nicht nur die ließen es sich schmecken – waren die Unmengen an Süßigkeiten, die von den Wagen geworfen worden. „Mehr, mehr, mehr“, riefen viele Kinder, während sie noch damit beschäftigt waren, die auf der Straße liegenden Bonbons einzusammeln. „Das Gute daran: Wir werden jahrelang Vorrat haben“, meinten ihre Eltern lachend. Besondere Wurfgeschosse hatten hingegen die Mitglieder des Tennis-Clubs Ottersberg dabei: Sie warfen Tennisbälle in die Menge, die von den Zuschauern aufgefangen werden sollten.

Wer beim Markteingang auf den Umzug wartete, wurde von Holger Spenkes Moderation unterhalten. „Prost Jungs“, rief dieser den vorbeifahrenden Feiernden zu. Hinter dem Umzug bildete sich über die Zeit eine große Menschenmenge. Denn nach dem Festumzug wollten die meisten direkt auf die Marktwiese zur offiziellen Eröffnung des Ottersberger Herbstmarktes.

Dort gab es alles, was Jahrmarktfans sich wünschen können: Fahrgeschäfte, die von einfachen Karussellen bis hin zu einer kleinen Rakete reichten, Essen sowohl für den kleinen und großen Hunger sowie die üblichen Spiele wie Dosenwerfen und Entenschießen. Wer es lieber ein wenig gemütlicher angehen wollte, konnte sich auch bei Kaffee und Kuchen im Festzelt entspannen. Das Gewerbezelt des Vereines der Selbstständigen lockte ebenfalls wieder viele Besucher an. Besonderer Gast darin war die bald eröffnende Konzeptboutique „Lieblingsbraut“ mit ihrer Brautmode. Laufsteg und Traubogen standen schon bereit für Modeschauen.

Dieses reichhaltige Angebot und das immer noch schöne Wetter sorgten dafür, dass am Sonnabendnachmittag der Besucherstrom nicht abriss. Viele Ottersberger zeigten sich offensichtlich sehr zufrieden mit den diesjährigen Festlichkeiten.