Die Wohnraumhelden rollen mit der kleinsten Bühne der Welt in Achim an. (Martin Huch Photography)

Der Countdown läuft. Bis auf die Sekunde wird die Zeit auf der Internetseite fürs Achimer Stadtfest herunter gezählt, das in gut drei Monaten wieder die Innenstadt einnehmen wird. Vom 14. bis 16. Juni findet die Riesensause statt, die auf die in den vergangenen Jahren bewährte Kombination von bekannteren Musikern, Bühnenshows, Fahrgeschäften, Kunsthandwerk, Cocktails und Speisen setzt. Die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) und die Achimer Veranstaltungsfirma So Light gehen mit dieser Kooperation und dem neu aufgestellten Stadtfest bereits ins dritte Jahr.

Schon ungewöhnlich früh waren die ersten verpflichteten Bands bekannt gegeben worden (wir berichteten), weitere sind inzwischen dazugekommen. Los geht das Spektakel am Freitag, 14. Juni, um 18 Uhr, wenn Bürgermeister Rainer Ditzfeld ein Fass Bier ansticht, das er anschließend gratis auf die Schaulustigen aufteilt. Direkt danach, gegen 18.30 Uhr, wird das Duo „Pure Invention“ die ersten musikalischen Live-Töne auf dem Bibliotheksplatz erschallen lassen. Das Akustik-Cover-Duo besteht aus Tim Conrad und dem aus Achim stammenden Marcus Keller. Ihr Repertoire erstreckt sich von aktuellen Popsongs bis hin zu weltbekannten Rocksongs.

Headliner „Wingenfelder“

Das Duo bereitet den Boden für den sogenannten Headliner des Abends: „Wingenfelder“. Unter diesem Namen treten ab 22 Uhr die beiden Brüder der Band „Fury In The Slaughterhouse“ auf. Kai und Thorsten Wingenfelder sind mit ihrem Bandprojekt seit ein paar Jahren separat unterwegs, dürften in Achim aber sicherlich auch ein paar der alten Fury-Hits spielen.

Weil das Organisationsteam um So Light nach den beiden vorherigen Stadtfesten verstärkt die Rückmeldungen der Achimer bekommen hat, dass ein Headliner genüge und lieber ein echter Partyabend das Stadtfest bereichern solle, wird der Sonnabend, 15. Juni, etwas anders strukturiert. Damit es den Besuchern in den Umbaupausen nicht langweilig wird, will DJ Uwe S. einen abwechslungsreichen Musikmix auflegen.

Um 20 Uhr startet die Bremen Vier-Party mit Moderator Malte Völz alias der „Fetenvölz“, der auf der Bühne am Bibliotheksplatz tatkräftig von der ausdrucksstarken Top-40-Band „Atomic Playboys“ unterstützt wird. Feten-Völz hat außerdem seinen Lieblings-DJ Maik Pagels im Gepäck. „Bedeutet für euch: Party satt bis in den frühen Morgen“, heißt es in der Ankündigung zum Partyabend.

Noch ein Neuzugang

„Eigentlich war das musikalische Rahmenprogramm ja fertig, aber es gibt noch einen Neuzugang“, konnte So Light jüngst verkünden. Denn in Achim wird am 15. und 16. Juni (jeweils von 14 bis 18 Uhr) die kleinste Bühne der Welt zu Gast sein, auf der sich die „Wohnraumhelden“ austoben. „In Zeiten weltpolitischer Umbrüche, klimatischer Veränderungen auf allen Ebenen und Minoritätsentscheidungen, die den Menschen Fassungslosigkeit in die Gesichter schreibt, setzen die Wohnraumhelden einen Farbklecks des Humors und verbreiten mit den ,10 Geboten' die Hoffnung, dass die Menschheit nicht per se vollkommen wahnsinnig geworden ist“, lautet die Message der Wohnraumhelden. Sie touren mit ihrer von Popartkünstler Andora bunt bemalten Minilasterbühne, der Tourbiene, durchs Land.

Der Sonntag, 16. Juni, startet mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr und der zehnköpfigen Funk- und Soul-Coverband „Delicious Divine“ aus Bremerhaven. Die drei Sänger der Band (Keyboards, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Trompete, Saxofon, Posaune und drei Stimmen) lernten sich in einem Bremerhavener Gospelchor kennen und setzten sich vor genau zehn Jahren in den Kopf, den mehrstimmigen Gesang mit einer Bandbesetzung zu kombinieren. Nachmittags können sich dann wieder die Vereine und Fitnesseinrichtungen präsentieren.

Lokalmatadoren zum Abschluss

Für den musikalischen Abschluss des Stadtfestes 2019 sorgen dann die Lokalmatadoren von „Superdiva“, die ab 17 Uhr ihre „feine deutsche Rockmusik“ spielen. Das Trio war ursprünglich als „Sonic Pilots“ mit englischsprachigen Texten unterwegs, seit Mitte 2013 ist aber alles anders. Robert Rausch (Gesang/Bass), Olaf Brockmann (Gitarre/Gesang) und Arvid Uzolas (Drums) haben ihren Konzeptwechsel wie folgt begründet: „In der eigenen Sprache können wir unser Lebensgefühl viel authentischer wiedergeben.“

Am Stadtfestsonntag werden auch die Achimer Läden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Zwischen dem Amtsgericht und dem Rathaus soll es wieder eine Jahrmarkts-Ecke mit Fahrgeschäften für Kinder und Erwachsene geben.