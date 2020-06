Nachdem der erste Achimer Laufsteg im vergangenen Jahr auf Resonanz stieß, musste das Projekt diesen März abgesagt werden. (Sebi Berens)

Auf Solidarität und gegenseitigen Beistand kommt es während der Corona-Krise besonders an. Doch während viele Menschen derzeit Unterstützung brauchen, ist es für die Lions- und Rotary-Clubs im Landkreis Verden nicht einfach, die benötigte Hilfe zu leisten. Viele ihrer Projekte und Spendenaktionen sind vorerst auf Eis gelegt. Trotzdem bleiben die Mitglieder tatkräftig am Ball und finden neue Möglichkeiten, um Hilfsbedürftige zu unterstützen.

Normalerweise treffen sich die 29 Mitglieder des Lions-Club Ottersberg/Wümme laut Clubpräsident Geert Mehlhop zweimal im Monat. Nun herrsche absoluter Stillstand im Clubleben. Vor der Kontaktbeschränkung konnte noch der Büchermarkt in Fischerhude stattfinden, allerdings sei das Publikum bereits merklich zurückhaltender gewesen. Außerdem seien noch Spenden an das Hospiz zwischen Elbe und Weser und den Verein Brepal, der in Nepal medizinische Einrichtungen baut, übergeben worden (wir berichteten).

Adventskalender in Vorbereitung

Nun bereite sich der Club auf den diesjährigen Lions-Adventskalender vor. „Es haben sich bereits viele Sponsoren gemeldet, darunter auch Unternehmen, die in der Corona-Krise eigentlich gelitten haben“, erzählt Mehlhop. „Das hat uns sehr gefreut und zeigt uns, dass unsere Arbeit gewürdigt wird.“ Die finanzielle Unterstützung sei also trotz der Pandemie weiterhin vorhanden. Fraglich sei nun, ob der Ottersberger Markt, der jährlich am vierten Septemberwochenende stattfindet, durchgeführt werden kann. „Uns liegen die Schausteller sehr am Herzen und wir versuchen, eine Lösung zu finden.“

Der Verdener Lions-Clubs hält nun über Videokonferenzen Kontakt, wie der Clubpräsident Berndt-Uwe Heller mitteilt. „Wir veranstalten normalerweise unter anderem einen Weihnachtsverkauf, Konzerte oder Benefizveranstaltungen“, gibt er einen Einblick in die Aktivitäten des Clubs. Finanzielle Unterstützung würden zum Beispiel regelmäßig der Verdener Verein Tintenklecks sowie das Unterrichtsprogramm Klasse2000 erhalten.

Doch auch während der Corona-Krise machen sich die Mitglieder für gute Zwecke stark: „Wir spenden weiterhin aus eigener Tasche, wenn Bedarf da ist“, teilt Heller mit. „Vor Kurzem haben wir Mitglieder zum Beispiel Geld gespendet, um die Maskenproduktion in Mali zu ermöglichen.“ Derzeit würden außerdem bereits das nächste Jahr, künftige Termine und Aktionen geplant. Unter anderem liegt ein besonders großes Projekt vor den Lions: Derzeit würden die Mitglieder mit die Gründung eines Leo-Clubs im Landkreis Verden vorbereiten. Dabei handelt es sich um eine Jugendorganisation des Lions-Clubs, die sich an 16- bis 30-Jährige richtet.

Neuer Leo-Club geplant

An der Gründung des neuen Leo-Clubs sind auch die Frauen des Verdener Lions-Clubs Kristina Regina beteiligt. Diese mussten im März ein Projekt absagen, das monatelanger Planung bedurfte: Zum zweiten Mal sollte eine Modenschau für den guten Zweck im Achimer Rathaus stattfinden. „Mit der Modenschau wollte wir eigentlich Senioren oder Frauen in der Region unterstützen“, heißt es von Clubpräsidentin Frauke Wöbse. Übergangsmäßig werde die Kleidung in einer Garage gelagert. Noch immer sind die Frauen auf der Suche nach Räumlichkeiten und hoffen auf Unterstützung.

Durch die Ostereieraktion konnten allerdings 2700 Euro generiert und an die Ehrenamtlichen der Ambulance Service Nord, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu „Sternenfahrten“ begleiten, gespendet werden. In den Sternen stehe derzeit noch, ob der geplante Laternenlauf im Oktober stattfinden könne. Bis dahin bereiten sich die Frauen auf künftige Projekte vor und nehmen zum Beispiel Sachspenden für die Weihnachtstombola an. „Wir suchen gut erhaltene Weihnachtssachen“, betont Frauke Wöbse. Trotz der Rückschläge haben die Lions-Damen auch aus der Krise gelernt: „Das Wichtigste ist der Zusammenhalt, dass man immer ein offenes Ohr für andere hat und weiter auf die Menschen zugeht.“

„Ingenieure ohne Grenzen“

Auch die Achimer Rotarier waren weiterhin gemeinnützig aktiv und spendeten 3600 Euro an die Achimer Tafel. Die Summe setzte sich aus Spenden der einzelnen Mitglieder sowie aus dem Erlös der jährlichen Stadttombola zusammen. Die Tombola, die Ende des Jahres wieder stattfinden sollte, werde derzeit trotz der Einschränkungen von den Rotariern vorbereitet. „Wir gehen das Risiko ein und kaufen bereits Preise, aber die Sorge, dass die Tombola nicht stattfinden kann, ist natürlich da“, erzählt René Hartwig.

"Die ehrenamtliche Tätigkeit ist besonders anspruchsvoll, da wir in der Corona-Krise auch in unserem Hauptberuf unter Stress stehen", lässt der Clubpräsident der Achimer Rotarier außerdem wissen. Trotzdem gebe es für die Rotarier insbesondere zu diesen Zeiten noch allerhand zu tun. Zurzeit organisiere der Achimer Club gemeinsam mit den Verdener und Oytener Rotariern ein Projekt mit der Hilfsorganisation „Ingenieure ohne Grenzen“. Ziel dieses Projektes sei es, gegen das Problem der mangelnden Wasserversorgung in afrikanischen Dörfern anzugehen, schilderte Hartwig.