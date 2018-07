Die A27 musste halbseitig gesperrt werden. (Christian Butt)

Ein Flächenbrand an der Autobahn 27 zwischen Achim und Langwedel hat am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr und der Autobahnpolizei Langwedel ausgelöst. Nach Angaben der Polizei waren vermutlich Flexarbeiten an der Schutzplanke für das Feuer nahe der Anschlussstelle Langwedel verantwortlich. Der durch den Funkenflug ausgelöste Flächenbrand griff demnach auf das Feld über. Die Brandbekämpfer rückten aus, um das Feuer zu löschen. Während des Einsatzes musste die A27 in Richtung Hannover halbseitig gesperrt werden. Als der Brand gelöscht war, konnte die Fahrbahn schließlich wieder freigegeben werden.