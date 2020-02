Die Autobahn im Bereich Oyten (Symbolfoto). (Bjoern Hake)

Die für die Unterhaltung und Erhaltung der sechsstreifigen Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen zuständige Projektgesellschaft „A 1 mobil“ teilt mit, dass die Abfahrt und Auffahrt der Anschlussstelle Oyten in Fahrtrichtung Bremen für Asphaltarbeiten in der kommenden Woche zeitweise gesperrt werden. Die Abfahrt ist von von Mittwoch, 19. Februar, ab 19 Uhr bis Donnerstag, 20. Februar, 14 Uhr nicht befahrbar, die Auffahrt anschließend von Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr bis Freitag, 21. Februar, 14 Uhr.

Verkehrsteilnehmer, die in Oyten in Richtung Bremen abfahren wollen, werden gebeten, bereits an der davor liegenden Anschlussstelle Posthausen die A 1 zu verlassen und der Umleitungsstrecke U 26 zu folgen. Wer während der Sperrung von Oyten in Richtung Bremen auf die Autobahn auffahren möchte, der soll hingegen der Umleitungsstrecke U 28 (L 176 Embsen - A 27 Anschlussstelle Achim-Nord - Kreuz Bremen) folgen. „Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen“, heißt es von der Projektgesellschaft, die die Verkehrsteilnehmer um Verständnis bittet. Die Zeiten können sich witterungsbedingt verschieben. Im Falle eines vorzeitigen Abschlusses der Arbeiten sollen die Sperrungen laut Ankündigung aber auch frühestmöglich wieder aufgehoben werden.