Die Bauarbeiten auf der Uesener Feldstraße gehen nun in die dritte Phase. Das bedeutet Veränderungen für Autofahrer und Schulkinder. (Björn Hake)

Die Sanierung der Uesener Feldstraße (L 156) ist in eine neue Phase getreten, nachdem nun der Asphalteinbau abgeschlossen werden konnte. Am Mittwoch nun wurde der dritte Bauabschnitt von der Worpsweder Straße bis zur Desmastraße eingerichtet, wie die Achimer Stadtverwaltung mitgeteilt hat.

Das bedeutet für die Erreichbarkeit der einzelnen Straßen: Die Zu- und Abfahrt zur Worpsweder Straße ist ab Donnerstag, 22. August, demnach aus Richtung Uesener Kreuzung wieder möglich. Die Zu- und Abfahrt in die Desmastraße ist aus und in Richtung Autobahn, Gewerbepark Uesen und aus Richtung Steuben-Allee möglich. „Beachten Sie die geänderten Verkehrsführungen“, bittet die Verwaltung alle Verkehrsteilnehmer. Neben der Sanierung der Fahrbahn erhält die Uesener Feldstraße stromsparende LED-Lichtmasten. Für die Dauer der Bauarbeiten gilt an Obernstraße, Verdener Straße und Bahnhofstraße in Baden ein absolutes Halteverbot.

Auch der bisherige Schulweg kann sich durch die Baumaßnahme verändern, daher regt die Stadt Achim an, dass Eltern je nach Alter der Schulkinder die geänderten Wege mit ihnen gemeinsam üben. „Durch den Wechsel vom zweiten zum dritten Bauabschnitt ergeben sich neue Wegebeziehungen, die für Kinder nicht immer ersichtlich und verständlich sind“, heiß es aus dem Rathaus. Die Baufirma und die Stadt Achim seien bemüht, den Kindern den sichersten Schulweg anzubieten. Baustellenbedingt könne es jedoch zu unklaren Verkehrssituationen kommen, sodass eine Begleitung der kleineren Schulkinder hilfreich sein kann.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Stadt

Parallel zu den Bauarbeiten auf der Uesener Feldstraße ist, wie berichtet, auch noch die Autobahn 27 zwischen Achim und Verden eine Baustelle, der Verkehr wird einstreifig in Richtung Verden geführt. „Daher kommt es in den nachmittäglichen Stunden zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen in der gesamten Stadt“, hat die Verwaltung festgestellt. Sie bittet insbesondere auswärtige Autofahrer, dass die Stadt Achim weiträumig umfahren werde, „um lange Stauzeiten zu vermeiden“. Und in diesem Zusammenhang warnt die Verwaltung: „Die angrenzenden Wohnstraßen sind für Nicht-Anlieger gesperrt und dort ist mit vermehrten Kontrollen durch die Polizei und den Landkreis zu rechnen.“

Auch für den Achimer Bürgerbus und dessen Nutzer gibt es nun eine Änderung: Während der Bürgerbus weiterhin die Worpsweder Straße nicht anfahren kann, „hat der Linksabbieger aus Achim kommend nun eine alleinige Signalzeit“, wie die Stadt mitgeteilt hat. So würden größere Aufstaulängen vermieden. Der Bürgerbus kann nach Angaben des Vereins voraussichtlich bis zum 7. September mit seiner Linie 794 die Haltestelle „Worpsweder Straße“ nicht mehr anfahren.