Der Radweg zwischen Etelsen und Cluvenhagen wird erneuert, dafür muss die Landesstraße gesperrt werden. (Michael Braunschädel)

Langwedel-Etelsen. Im Zuge der Landesstraße 158 zwischen Etelsen und Cluvenhagen finden ab Montag, 1. Oktober, Bauarbeiten zur Erneuerung des parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweges statt. Das hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mitgeteilt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 12. Oktober andauern. Die Arbeiten beginnen am Ortsausgang Etelsen in Fahrtrichtung Cluvenhagen und enden in Cluvenhagen an der einmündenden Straße Am Maiberg. Die Arbeiten der Baumaßnahme werden unter Vollsperrung der Landesstraße 158 durchgeführt.

Während der gesamten Baumaßnahme wird der Verkehr weiträumig umgeleitet. Die Umleitungsstrecke für die Baumaßnahme beginnt an der Kreuzung L 158 (Bremer Straße) / K 7 (Etelser Bahnhofstraße) in Etelsen, verläuft über die K 7 Richtung Steinberg und in der Ortschaft Grasdorf auf die K 9 (Grasdorfer Schuldamm) weiterführend Richtung Langwedel und von dort aus in Langwedel zurück auf die L 158 an der Kreuzung Hollenstraße / Große Straße. Für die Gegenrichtung gilt die vorgenannte Umleitung in gegenläufiger Richtung.

Die Anlieger mit Zufahrt an der L 158 können ihre Grundstücke grundsätzlich weiterhin erreichen. Anlieger in diesem Streckenabschnitt mit Zufahrt über den Radweg müssen jedoch damit rechnen, während des Asphalteinbaus zeitweise ihre Grundstücke nicht mit dem Fahrzeug erreichen zu können, und werden dann gebeten, außerhalb der Baustelle zu parken. Die Baukosten belaufen sich auf rund 145 000 Euro.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf der Umleitungsstrecke.