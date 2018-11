Das Jörg Seidel Swing Trio sorgte in Achim für den ein oder anderen musikalischen Leckerbissen. (Björn Hake)

Ganz viel Nat King Cole und ein wenig Udo Jürgens – das Jörg Seidel Swing Trio sorgte beim Herbstfest der Bürgerstiftung Achim im Gasthof Zur Linde in Bierden am Sonnabend für musikalische Leckerbissen und die richtige Stimmung. Das Jazz-Ensemble begeisterte die Zuhörer durch eine großartige Spielfreude. Neben dem Bremerhavener Jörg Seidel, der mit Gitarre und Gesang sowie einer lockeren Moderation das Publikum begeisterte, bildeten der Pianist Joe Dinkelbach aus Berne und der Bassist Gerold Donker (Hamburg) das Musiktrio. Seit 30 Jahren (Seidel: „Natürlich nicht durchgehend.“) spielen sie zusammen und treffen immer wieder den Geschmack des Publikums. Auch in Achim sind sie vor Jahren schon einmal aufgetreten.

Alle drei Instrumentalisten präsentierten sich als Meister ihres Fachs. „Wir sind am Abend viel agiler, spielen besser“, versprach Seidel dem Publikum in Bierden, das sich davon einen Eindruck verschaffen konnte. Bereits am Nachmittag hatte das Swing-Trio einen Auftritt bei der Gitarrenmesse in Oldenburg gehabt. „Es macht immer noch Spaß, mit Freunden zu spielen“, fügte der Gitarrist an. Von der Bühne aus begrüßten die drei Herren in kammermusikalischer Besetzung mit einem musikalischen „Hallo“, das im Nat-King-Cole-Hit „Ev’ryone is Saying Hello Again“ erklang. Der Applaus fiel zunächst noch zaghaft aus, wurde aber später mit jedem Song weiter gesteigert.

Musik zum Entspannen

Seidel betrieb zwischendurch auch Eigenwerbung, indem er die CD’s des Trios anpries und auch auf die nächste hinwies, die im Dezember aufgenommen werden soll. „Anlässlich des 100. Geburtstages von Nat King Cole im März kommenden Jahres“, nannte er den Zuhörern den Anlass dazu. Die Musik war zeitweise etwas zum Entspannen. Doch der Geräuschpegel gefiel nicht allen Gästen an diesem Abend. „Das haben wir auf der Bühne gar nicht gemerkt“, erklärte Seidel und fügte an: „Es ist eben kein Konzert, denn dafür hätte man die Stühle reihenweise aufstellen müssen.“ Es war im wahrsten Sinne des Wortes Unterhaltungsmusik, die Seidel, Dinkelbach und Donker zum Publikum rüberbrachten.

Hätte beim wenig bekannten Liebeslied „Es geht auch ohne dich gut“ von Udo Jürgens aus dem Jahr 1971 eigentlich Schlagzeug dazu gehört, so kam bei den Stücken aus den USA in der Sprache des Jazz auch ein Akkordeon zum Einsatz. „Ein Heimkompressor“ – wie es Seidel bei seiner Moderation ankündigte. Damit wurde etwas Frankreich-Feeling vermittelt. „That’s Amore“ war ein weiteres Liebeslied, das schon die in Paris geborene Caterina Valente ihrem Publikum gesungen hat und in Bierden eine Neuauflage erlebte.

Zugabe zum Abschluss

„L-O-V-E“, von Bert Kaempfert geschrieben, hatte Nat King Cole bereits 1959 gespielt. Andere Musiker – nunmehr auch Jörg Seidels Swing Trio – hatten beziehungsweise haben diesen Titel in ihr Repertoire aufgenommen. Ebenso „Sweet Lorraine“ oder „Walking my Baby“, die an diesem Abend an das legendäre Nat King Cole Trio erinnerten.

Der Moderator des Swing-Trios brachte an diesem Abend bei seinen Ausführungen auch seine Mutter ins Spiel, die ihm vor 51 Jahren den Namen Jörg Seidel gegeben hatte. „Damals gab es noch gar kein Internet. Komisch, dass meine Homepage denselben Namen trägt“, fügte der Gesangs- und Wortkünstler an und stellte damit sicher, dass seine Musikfreunde diese Plattform finden und sich dort umsehen werden.

„Wir bemühen uns immer um ein abwechslungsreiches Programm“, sagte Organisator Dieter Scheid von der Bürgerstiftung zum Abschluss, der jedoch noch hinausgezögert wurde. Der Achimer forderte nämlich eine Zugabe des Trios, das ohne einen Nachschlag nicht nach Hause fahren sollte. Ein weiterer Titel folgte, und der Applaus zeigte, dass die Zuhörer mit den musikalischen Darbietungen zufrieden waren.