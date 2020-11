Der Spielplatz könnte nach Meinung der SPD-Mindermann-Gruppe hier an der Straße Emsholz entstehen. (Björn Hake)

Über das ganze Stadtgebiet verteilt sind auf dem Übersichtsplan der Achimer Verwaltung Punkte zu finden. Jeder von ihnen steht für einen Spielplatz. Keiner dieser Punkte und damit auch keiner dieser stadteigenen Spielplätze ist jedoch in Borstel zu finden. Das möchte die SPD-Mindermann-Gruppe gerne ändern: Sie beantragt die Errichtung eines städtischen Spielplatzes für den Ortsteil. „Der Ortsteil Borstel zählt mit seinen 400 Einwohnern zu den kleineren Gemarkungen in Achim, weist sich aber mit seinen 44 Kindern unter 14 Jahren zu der prozentual kinderreichsten aus“, heißt es in dem Antrag. Alle örtlichen Aktivitäten würden durch Eigeninitiative der Borsteler Gemeinschaft geschaffen.

Und so gibt es seitens der Dorfgemeinschaft auch bereits erste Überlegungen, wie und wo ein Kinderspielplatz realisiert werden könnte. Der favorisierte Platz liegt laut Antrag an der Straße Emsholz. Die Fläche würde der Stadt im Pachtverfahren zur Verfügung gestellt. Unterstützung beim Aufbau des Spielplatzes sei durch die Dorfgemeinschaft ebenfalls gewährleistet. „Da bei der Planung eines Spielplatzes immer zwischen einer hohen Attraktivität durch eine große Anzahl moderner Spielgeräte und der wahrscheinlichen Nutzung durch Kinder in der näherer Umgebung abgewogen werden muss, sollte auf einem ausbaufähigen Grundstück mit vier Spielgeräten und einer Sitzgelegenheit für Eltern und Aufsichtspersonen begonnen werden“, schlägt die SPD-Mindermann-Gruppe vor.

Verwaltung ist skeptisch

Die Achimer Verwaltung indes scheint von dem Vorschlag nicht so recht überzeugt zu sein. Größter Kritikpunkt ist aus ihrer Sicht der Standort. „Von der Lage her ist der Standort kritisch zu beurteilen. Er befindet sich am Ortsrand von Borstel und an der Stadtgrenze. Vom Ortskern Borstel selbst ist er circa 1,4 Kilometer entfernt. In etwa genauso weit ist es von dort zu den Spielplätzen „Gerhard-Van-der-Poll-Straße, der „grünen Mitte Magdeburger Viertel“ an der Magdeburger Straße und zum Sportzentrum Achim mit dem neuen Allwetterplatz“, schreibt die Verwaltung in ihrer Antwort auf den Antrag. Ob das angedachte Grundstück überhaupt als öffentlicher Spielplatz genutzt werden kann und wenn ja, wie die Randbedingungen – beispielsweise der Pachtvertrag – dafür aussehen, könne indes erst nach Einstieg in eine konkrete Prüfung abschließend beurteilt werden.

Wenn es nach dem Wunsch der Verwaltung geht, soll es zu dieser weiteren Prüfung und entsprechenden Planungen für einen neuen Spielplatz aber gar nicht erst kommen. Und das hat neben der Standortfrage auch Kostengründe. „Um den Spielplatz trotz der schlechten Lage auch für andere Nutzer attraktiv zu machen, müsste die Attraktivität der Spielgeräte sehr groß sein und eine hohe Aufenthaltsqualität für unterschiedliche Generationen angeboten werden. Eine im Antrag vorgeschlagene Standardausstattung dürfte bei Weitem nicht ausreichen, um die anvisierte Nutzeranzahl für die Kinder aller Altersklassen zu erreichen“, ist die Verwaltung überzeugt. Die Errichtung eines solch attraktiven Spielplatzes würde allerdings Kosten in Höhe von rund 95 000 Euro verursachen – und darin ist die Pacht für das Grundstück noch nicht mit eingerechnet. Die „kleine Variante“, wie sie im Antrag vorgeschlagen wurde, würde Kosten in Höhe von rund 45 000 Euro hervorrufen.

„Bei einem Neubau, egal in welcher Variante, muss der Bedarf der Anwohnenden klar erkennbar und die zu erwartende Nutzung intensiv sein. Dies ist aus Sicht des für Kinder und Jugend zuständigen Fachbereiches in Borstel momentan nicht der Fall.“ In der nächsten Sitzung des Sozialausschusses am kommenden Montag, 23. November, soll über das Thema ab 17 Uhr im Ratssaal diskutiert werden.