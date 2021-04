Für den Spielplatz an der Kloppenburger Straße in Oyten steht eine Modernisierung zur Diskussion. (Björn Hake)

Oyten. Eine Entscheidung über den weiteren Umgang mit einigen (potenziellen) Spielplatzflächen in der Gemeinde Oyten hat die Politik in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, Soziales, Senioren und Sport in dieser Woche zwar nicht gefällt, das dort geäußerte Meinungsbild lässt jedoch bereits eine deutliche Tendenz erkennen. Und diese lautet wie folgt: Der bereits existierende Spielplatz an der Kloppenburger Straße erhält eine Aufwertung. Im Baugebiet Imhof wird kein eigener Spielplatz gebaut und im geplanten Baugebiet Rosengarten soll die Entscheidung aufgeschoben werden, bis absehbar wird, wer dort hinziehen wird. Im Vorfeld der Sitzung hatten die Politiker gemeinsam mit Verwaltungsvertretern alle Standorte besucht, um sich ein Bild zu machen.

Wünsche der Eltern

Dabei hatten auch Eltern noch einmal ihre Wünsche formuliert. Denn erst eine Unterschriftenliste und ein Antrag von diesen hatten dazu geführt, dass die Modernisierung des Spielplatzes an der Kloppenburger Straße und eine mögliche Anlegung eines Spielplatzes insbesondere für Kleinkinder im Bereich Imhof nun auf der Agenda des Fachausschusses stehen. Die Verwaltung hatte im Vorfeld dazu geraten, aufgrund der Nähe des Baugebietes Imhof zum Spielplatz an der Kloppenburger Straße dort keinen neuen Spielplatz anzulegen, da den dort lebenden Kindern der Fußweg von wenigen Minuten zum Standort an der Kloppenburger Straße zugemutet werden kann. Dafür sollte dieser wiederum aufgehübscht werden.

Dieses Vorgehen fand bei großen Teiles des Ausschusses Zustimmung. „Ich bin der Meinung, es reicht, den Spielplatz an der Kloppenburger Straße attraktiver zu machen“, sagte etwa Johann Bollmann (SPD). Im Imhof sei daher kein weiterer Spielplatz erforderlich. Auch Ingo Köhn (AfD) erklärte: „Ich finde es zumutbar, vom Imhof zum vorhandenen Spielplatz an der Kloppenburger Straße zu gehen.“ Nur Björn Meyer (Grüne) sprach sich dafür aus, grundsätzlich in allen Wohngebieten Spielplätze zu errichten, worauf Norbert Neisen (CDU) erwiderte: „Ich glaube, das können wir uns gar nicht leisten.“

Treffpunkte für Jugendliche

Meyer hat bei seinem Ansinnen auch keine klassischen Kinderspielplätze im Kopf, er hätte es gerne, dass diese Flächen als „Begegnungsstätten für alle Altersgruppen“ angelegt werden. Das wiederum führte bei der Ausschusssitzung zu einer allgemeinen Diskussion darüber, ob diese Orte, wo Kleinkinder spielen, auch wirklich als Treffpunkte für Jugendliche geeignet sind. Bedenken diesbezüglich äußerte etwa Bürgermeisterin Sandra Röse. Gleichstellungsbeauftragte Anne Fehn warb in diesem Zusammenhang dafür, die Jugendlichen – sollten sie auf Spielplätzen Verweilangebote erhalten – mit in eine solche Planung einzubeziehen.

Da das Spielplatz-Thema zunächst zurück in die Fraktionen gegeben wurde, wird es bei der nächsten Sitzung des Fachausschusses erneut auf der Tagesordnung stehen. Dann wird es vermutlich auch um Detailfragen gehen, etwa was am Spielplatz der Kloppenburger Straße verändert werden soll. Vieles deutet darauf hin, dass auf jeden Fall eine Einzäunung des Areals erfolgen soll. Auch über das Thema Verkehrssicherheit wird dann bestimmt noch einmal gesprochen, damit etwa die Kinder vom Gebiet Imhof auch wirklich sicher zum Spielplatz an der Kloppenburger Straße kommen. Bereits in dieser Woche wurden dazu Ideen genannt, zum Beispiel eine mögliche Querungshilfe über die Wächterstraße. Auch der Vorschlag, die Straße Imhof in eine Spielstraße umzuwandeln, wurde vorgebracht.