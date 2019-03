Neben den Vereinsmitgliedern trainieren auch Schüler immer wieder im Rahmen des Sportunterrichtes auf der Leichtathletik-Anlage des TSV Achim. (Björn Hake)

Die Kritik ist nicht neu, aber jetzt kommt sie noch einmal von anderer Stelle. Bereits Ende vergangenen Jahres hatten sich die Leichtathleten des TSV Achim, TV Baden und TSV Uesen, wie berichtet, gemeinsam öffentlich über den schlechten Zustand der Sportanlage neben dem Freibad beklagt. Von einem „Armutszeugnis“ und einer „Blamage“ war damals die Rede. Nun bekommen die Sportvereine von anderer Stelle noch einmal Rückenwind. Der Lehrervertreter der Achimer Schulen, Andreas Bertram, ist nämlich auch alles andere als zufrieden mit den Bedingungen vor Ort und hat sich deshalb nun in einem öffentlichen Antrag mit seiner Kritik an die Verwaltung gewandt.

Konkrete Auswirkungen

Und seine Wortwahl ist dabei nicht weniger direkt als die der Sportvereine. Denn die Anlage ist seiner Ansicht nach „in einem katastrophalen Zustand“. Das sei insbesondere auch deshalb so ärgerlich, weil es sich dabei um die einzige Leichtathletik-Anlage mit einer 400-Meter-Bahn in Achim handele. Und auf dieser würden eben nicht nur die Vereinsmitglieder trainieren, sondern beispielsweise auch die Schüler der Achimer Realschule. „Offensichtlich wurde in den letzten Jahren die Pflege vernachlässigt“, kritisiert der Realschullehrer. Und das habe in den vergangenen Monaten bereits konkrete Auswirkungen auf den Schulsport gehabt.

„Als Folge der Vernachlässigung konnte eine Sekundarstufe in diesem Schuljahr nur teilweise die Bundesjugendspiele auf der Anlage durchführen“, berichtet Bertram. Zahlreiche Schüler hätten sich insbesondere über die Laufbahn, die Weitsprunggrube und die mit Unkraut überwucherte Kugelstoßanlage beklagt. „Die erhofften Leistungen der Schüler konnten somit nicht abgerufen werden“, heißt es von Bertram in seinem Antrag. Hinzu komme außerdem noch ein weiterer Aspekt: „Leider ist der Platz für Rollstuhlfahrer eine Buckelpiste, sodass die Schüler sehr große Schwierigkeiten haben, auf dem Platz voranzukommen.“ Behindertengerecht sei dieser also definitiv nicht.

Stadt ist verantwortlich

Dass die Stadt nun in der Pflicht ist, aktiv zu werden, steht für Bertram außer Frage. „Sport ist Teil des allgemeinen Schulunterrichtes“, sagte der Lehrer in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses. Und die Stadt müsse als Schulträger eben den reibungslosen Ablauf dieses Unterrichts gewährleisten können. Dazu sei sie auch rechtlich verpflichtet. „Die Stadt Achim ist als Schulträger gemäß dem niedersächsischen Schulgesetz für die ordnungsgemäße Unterhaltung der Schulanlagen verantwortlich“, schreibt Bertram in seinem Antrag. Die Anlagen und Ausstattungsgegenstände müssten in einem für die schulische Verwendung funktionsfähigen Zustand gehalten werden, heißt es in dem Gesetzestext.

Diese Voraussetzungen sieht Bertram derzeit nicht erfüllt. Da es sich bei der Leichtathletik-Anlage allerdings nicht um eine Anlage auf dem Schulgrundstück handelt, konnte sein Antrag nicht im Schulausschuss beraten werden, sondern wurde in den Ausschuss für Bauunterhaltung verwiesen. Vonseiten der Stadt gibt es allerdings bereits jetzt eine positive Rückmeldung. „Die Instandsetzung läuft“, kündigt Bauhofleiter Heiko Haase auf Nachfrage an. Konkret bedeutet das: Das Material für die Anlaufbahn und die Sprunggrube sei bereits bestellt. „Die Laufbahn wird dann gemacht, wenn die Witterung es zulässt“, sagt Haase. Diesen Zeitrahmen habe man auch mit den betroffenen Vereinen abgesprochen.