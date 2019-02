Christine Kamphues (rechts) bietet seit Mittwoch einmal im Monat eine Teilhabeberatung im Ottersberger Rektorhaus an. Dabei hält die Diplom-Pädagogin engen Kontakt zur Integrationsbeauftragten Jana Czichos (links). (Braunschädel)

Fast ein Jahr, nachdem der Verein „Teilhabeberatung Aller-Weser-Wümme“ seine erste Beratungsstelle an der Unteren Straße in Verden eröffnet hat, gibt es dieses Angebot der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige seit Mittwoch nun auch in Ottersberg. Die kostenlose Außensprechstunde soll speziell den großen Beratungsbedarf im Verdener Nordkreis abdecken und findet fortan einmal monatlich mittwochs von 8 bis 12 Uhr im Rektorhaus (Am Brink 9) statt. „Es geht darum, Barrieren abzubauen und eine Beratung auf Augenhöhe zu ermöglichen“, nennt Projektleiterin Christine Kamphues das Ziel.

Die Vorteile dieser Beratungsform liegen für die Diplom-Pädagogin klar auf der Hand. So sollen die Eigenverantwortung, individuelle Lebensplanung und Selbstbestimmung von Menschen mit (drohenden) Behinderungen gezielt durch die EUTB gestärkt werden. „Es kommen aktuell auch schon viele Achimer zu uns in die Beratung, und auch für die Oytener ist das Angebot interessant. Wir machen aber auch Hausbesuche“, berichtet Kamphues von einer regen Nachfrage, die eine Ausdehnung des Projekts damit auch rechtfertigt.

Beratung ist unabhängig

Zwei bis drei Beratungsgespräche pro Termin führt Kamphues derzeit in ihrer Verdener Beratungsstelle, eine vorherige Terminabsprache sei ratsam, um unnötige Wartezeiten zu verhindern. Gleichwohl wird pro Termin jeweils in der Zeit von 9 bis 10 Uhr auch eine offene Sprechstunde ohne Absprache für Kurzberatungen angeboten. Die Teilhabeberatung hat derweil eine Besonderheit. Sie ist unabhängig, das heißt, die Berater sind weder dem Kostenträger noch dem Leistungserbringer verpflichtet. „Dadurch können wir uns bei den jeweiligen Stellen ganz für die Person starkmachen“, erklärt Kamphues.

Die Themen der Beratungsgespräche sind laut der Projektleiterin vielfältig und gehen in die Bereiche Assistenz, Pflege, Nachteilsausgleiche, soziale Teilhabe oder auch persönliches Budget. Dabei sind immer wieder Fragen zur Beantragung von Leistungen zur Teilhabe im Bereich Schule und Arbeit, Freizeitgestaltung oder Wohnen sowie für die Unterstützung bei sonstigen Anträgen – etwa bei einer Schwerbehinderung – oder von Hilfsmitteln zu klären. „Es gibt für Menschen mit geistiger Behinderung viel mehr Möglichkeiten als die Werkstatt“, nennt Kamphues ein Beispiel aus dem Bereich Schule und Beruf und fügt hinzu: „Wir können hier Lösungswege aufzeigen. Das ist ein wichtiger Auftrag, den wir haben.“

Terminplan bis August steht

Dass die neue Teilhabeberatungsstelle des 15 Mitglieder starken Vereins ihren Platz in Ottersberg gefunden hat, ist indes auch der Integrationsbeauftragten Jana Czichos zu verdanken. Sie hatte den Kontakt zur Basis hergestellt, nachdem sie es in ihrer regulären Tätigkeit immer wieder mit der Zielgruppe der Teilhabeberatung zu tun bekommen hatte. „Es war oft wahnsinnig kompliziert und viele Anliegen haben mich überfordert“, freut sich Czichos, dass sie diesen Beratungsbedarf nun in die richtigen Bahnen lenken konnte.

Der Terminplan für die nächsten Außensprechstunden im Ottersberger Rektorhaus ist derweil schon bis August fixiert. Die Angebote finden am 20. März, 24. April, 22. Mai, 26. Juni und 28. August statt, im Juli ist keine Sprechstunde geplant. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0 42 31 / 66 20 781 oder per E-Mail an ck@eutb-verden.de.

Zur Sache

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert die Errichtung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB). Die Fördermittel werden für ein bedarfsgerechtes und regionales Angebot entsprechend der Größe der Bundesländer aufgeteilt. Die Fachstelle Teilhabeberatung sorgt für eine überregionale Vernetzung der Beratungsangebote und begleitet die EUTB nach dem Prinzip „Eine für alle“. Die Einrichtungen stehen für Fragen zu allen Beeinträchtigungen und zu allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe offen. Es handelt sich um ein ergänzendes Angebot, das bestehende Beratungsstrukturen nicht ersetzen soll.