Das Achimer Weinfest kommt in diesem Jahr mit zwei wesentlichen Veränderungen daher. (Björn Hake)

Achim bekommt in diesem Jahr eine neue Veranstaltung hinzu: das Zweirad-Mobilitäts-Festival. Es findet in Kombination mit dem zwölften Wein- und Winzerfest und mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt. Dabei soll sich, wie es der Name schon sagt, alles um (E-)Fahrräder, Motorräder, aber auch E-Scooter und Segways drehen. Die Vorbereitungen laufen, Rudi Knapp rotiert jedenfalls schon mächtig.

Der Ehrenvorsitzende und Innenstadt-Kümmerer der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) konzipiert die neue Veranstaltung gerade – und hat nebenbei auch die Administration fürs Weinfest übernommen. Denn, auch das ist in diesem Jahr neu: Das Weinfest wird erstmals auch unter dem Dach der Uga veranstaltet, die Federführung dafür liegt aber weiterhin bei Helmut Hornig und Silke Struckmeyer.

Dass im Kalender Platz ist für eine neue Innenstadtveranstaltung mit verkaufsoffenem Sonntag, liegt daran, dass eine andere Veranstaltung in diesem Jahr pausiert. Denn das Food Festival, das es erstmals im vergangenen Herbst gab, und das nun eigentlich am letzten Septemberwochenende stattfinden sollte, wird es nicht geben. So rückt nun der Achimer Boxenstopp als verkaufsoffener Sonntag auf dieses Datum (29. September) und auf einmal war ein verkaufsoffener Sonntag über.

Brainstorming mit Jens Buse

„Da haben wir uns etwas einfallen lassen“, erzählt Rudi Knapp, der zusammen mit Einzelhändler Jens Buse die Zweirad-Idee geboren hat. „Er fährt Motorrad und hat viele Kontakte“, erzählt Knapp. Je nachdem, wie das Zweirad-Mobilitätsfestival angenommen wird und wie die Stadt Achim im kommenden Jahr ein Food-Festival plane, müsse dann entschieden werden, wie es 2020 weitergeht. „Vielleicht geht es ja im Wechsel“, überlegt Rudi Knapp schon mal laut.

Zunächst aber zu 2019: Das Weinfest findet in bewährter Manier vom 23. bis 25. August statt, die Deutsche Weinprinzessin ist dafür bereits angefragt worden. Weinfest-Vater Helmut Hornig will sich noch nicht allzu sehr in die Karten schauen lassen, findet es grundsätzlich aber „vernünftig“, dass das Weinfest nun auch unter dem Dach der Uga veranstaltet wird. „Das ist ein schönes Rahmenprogramm für den Sonntag“, lobt er die Idee von Knapp und Buse. Zumal alternative Verkehrsmittel ein großes Thema seien und es dabei ja mittlerweile weit übers klassische Fahrrad hinausgeht. „Eine gute Geschichte“, findet Hornig schon jetzt.

Genug Platz für Freiräder

Und eine, von der Rudi Knapp die ersten Kapitel schon geschrieben hat. „Die Achimer Fahrradhändler sind dabei“, weiß er bereits, Vereine und die Touristinformation würden noch kontaktiert. Überhaupt sei vieles noch in Planung, aber Rudi Knapp ist nach eigenen Worten jemand, der die Dinge lieber frühzeitig eingetütet hat. Sein Plan sieht vor, von Rumsfeld bis zum Gieschen-Kreisel Platz zu schaffen fürs Thema Motorrad. Dort könnten die Maschinen in der Fußgängerzone aufgereiht werden, außerdem schwebt Knapp ein Flohmarkt für Motorradteile vor. Das Thema Fahrrad sowie andere Fortbewegungsmittel hätten dann auf der anderen Seite des Bibliotheksplatzes, auf dem das Weinfest steigt, genügend Platz: vom Rathaus bis zum Amtsgericht.

Während die Stadt Achim – neben dem Kinderstadtfest (8. August) – das Maibaumfest am Sonntag, 28. April, noch selbst veranstaltet und die Unternehmergemeinschaft an diesem Tag nur für den verkaufsoffenen Sonntag verantwortlich zeichnet, laufen die anderen Großveranstaltungen wie das Stadtfest (14. bis 16. Juni), das Weinfest, der Boxenstopp und der Weihnachtsmarkt (13. bis 22. Dezember) nun unter Leitung der Uga. Sie beauftragt dann „Dienstleister“ mit der Durchführung – etwa wie beim Stadtfest die Achimer Veranstaltungsfirma So Light oder wie im Falle des Weinfestes das Duo Helmut Hornig/Silke Struckmeyer.