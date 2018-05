Achim. Bis Ende Februar ragt er vermutlich noch in die Höhe, dann muss der alte Sprungturm des Achimer Freibades jedoch fallen. Und das, obwohl er nach den ursprünglichen Plänen eigentlich als Teil des neuen Bades mitgenutzt werden sollte. Doch aus diesen Hoffnungen wird nun nichts. „Wir waren mit einem Sachverständigen vor Ort und der kam zu dem Schluss, dass die Substanz des Turms stark beschädigt ist“, erklärte Fachbereichsleiter Steffen Zorn am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung das Problem.

Um diese Defizite zu beheben, müsste die Stadt viel Geld in die Hand nehmen. „Eine Sanierung des alten Sprungturms würde etwa 60 000 Euro kosten„, sagte Zorn. „Deshalb ist wohl ein neuer Sprungturm erforderlich.“ Doch auch der kostet natürlich wieder Geld. „Für 50 000 Euro können wir einen komplett neuen Turm in Stahlbauweise anschaffen und den alten abreißen lassen“, sagte Zorn auf Nachfrage dieser Zeitung am Dienstag. „Daher wäre es völlig unwirtschaftlich, an dem alten Turm festzuhalten.“ Doch statt der ursprünglich eingeplanten 7500 Euro, die für eine Anpassung des alten Sprungturms an die neue Wasserhöhe einkalkuliert waren, erhöhen sich die Ausgaben nun noch einmal deutlich.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Stadtverwaltung, wie berichtet, eine Kostenerhöhung bei der Freibadsanierung angekündigt. Das Gesamtbudget wurde um 300 000 Euro auf nunmehr 4,45 Millionen Euro angehoben. Grund dafür sei die gute konjunkturelle Lage bei den Baufirmen. Zwei Drittel der geplanten Aufstockung sollen in den ersten Bauabschnitt fließen. 100 000 Euro werden dabei als Puffer dienen, falls weitere Kostenerhöhungen auf die Stadt zukommen. Und eben dieser Puffer soll jetzt auch für den neuen Sprungturm genutzt werden. „Momentan werden durch den Puffer noch alle Mehrausgaben gedeckt, aber wir befinden uns damit schon an der Grenze“, sagte Zorn. „Es besteht also durchaus das Risiko, dass sich die Gesamtkosten noch weiter erhöhen.“

Probleme gibt es jedoch nicht nur beim Achimer Freibad. Auch das Hallenbad bereitet Steffen Zorn Sorgen. „Unser Ziel war es eigentlich, das Hallenbad jetzt in der Zeit, wo das Freibad nicht zur Verfügung steht, das ganze Jahr über geöffnet zu lassen.“ Lediglich eine Pause von zwei Wochen hätte man für turnusmäßige Reinigungsarbeiten und Ähnliches im Sommer einplanen müssen. Aus den geplanten zwei Wochen werden nun aber vier, denn es stehen Sanierungsarbeiten an.

„Die Filteranlage im Hallenbad ist beschädigt und braucht eine neue Beschichtung“, erklärte Zorn. Vier Wochen lang haben die Achimer also aller Voraussicht nach in den kommenden Sommerferien gar kein Schwimmbad. „Wir hätten uns diese Situation allen gerne erspart, aber die Arbeiten sind zwingend erforderlich, ansonsten müssen wir mit Folgeschäden rechnen“, machte Zorn deutlich. Eine Verschiebung der Arbeiten in die Osterferien, wie Bernd Junker (SPD) es angeregt hatte, ist nach einer ersten Prüfung nicht möglich. „Wenn wir die üblichen Reinigungsarbeiten und die Reparaturen getrennt voneinander angehen, erhöhen wir nur die Dauer der Schließzeiten“, sagte Zorn. Zudem werde das Hallenbad in den Osterferien von mehr Leuten genutzt. „Die jetzigen Pläne sind die beste Möglichkeit unter schlechten Voraussetzungen“, resümierte Zorn.