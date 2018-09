Bei der Eröffnung des dritten Kulturfestes hatten auf dem Bibliotheksplatz die Kinder ihren großen Auftritt. (Michael Braunschädel)

Achim. Heike Schulz vom Kunstverein Achim hatte extra noch ihre Wetter-App auf dem Smartphone bemüht. "Eigentlich sollte es jetzt nicht regnen", erzählte sie, während sie am Freitagnachmittag im Regen stand. Wie etwa 100 weitere Achimer, die sich die Eröffnung des dritten Kulturfestes in der Innenstadt nicht entgehen lassen wollten. Das Kulturnetz Achim hatte unter Mithilfe von zehn Chören, der Gamma-Schüler, der Gastronomen, des Posaunenchors, der Stadt Achim, des Kunstvereins, eines Tanzstudios, einer Ballettschule, der Gastronomen und Helfern die "Kulturstrophen" auf die Beine gestellt und es geschafft, dass die Menschen zwischen Marktpassage, Rathausfoyer und Bühne auf dem Bibliotheksplatz rotierten.

Dank eines sehr genauen Zeitplans konnten die Besucher sich gezielt einen Auftritt herauspicken, liefen dann aber Gefahr, dass sie auf jeden Fall etwas verpassten. Das wurde nämlich schon bei den ersten Auftritten deutlich, die von den Besuchern mit sehr viel Applaus bedacht wurden und einen Vorgeschmack auf das lieferten, was bis zum Abend noch alles geboten wurde. "Wunderschöne Musik, Chöre auf allerhöchstem Niveau", preiste Rüdiger Dürr, Sprecher des Kulturnetzes, die gesanglichen Darbietungen in der kurzen Eröffnungsrede an. Und Stephan Leenen, in der Verwaltung für Kultur zuständig, versprach noch schnell allen Kindern der St-Laurentius-Chöre, die als Erste auf der Bühne standen und ihre Lieder mit Bravour darboten, eine Kugel Eis.

Die Kinder sorgten schließlich dafür, dass trotz des einsetzenden Regens die Gäste auf dem Marktplatz gerne ausharrten und dem Gesang lauschten. Teils unterm Regenschirm, teils unterm Sonnenschirm der Lokale. Der Posaunenchor Achim machte nahtlos weiter, weitgehend geschützt von den Ästen und Zweigen der großen Kastanie, während Heike Schulz und ihre Mitstreiter dringend auf besseres Wetter hofften, da der Regen die zu bemalenden und zum Teil schon bemalten Kartons aufweichte. Unter dem Titel "Street Art", Straßenkunst, lief diese Aktion unter freiem Himmel, während in der trockenen Marktpassage die Schülerinnen Marina Sturm und Merle Prütt ihre Buttons vorbereiteten. "Wir haben uns zu dem Thema etwas ausgedacht, zu dem wir unsere Facharbeit hatten", erzählten sie und setzten, was unschwer zu erkennen war, auf den Stil Pop Art. Die Besucher konnten an dem Stand Buttons selbst gestalten oder sich in einer vorbereiteten Pop-Art-Kabine fotografieren lassen.

Kurz bevor sich der Bibliotheksplatz wieder mit Menschen vor der kleinen schwarzen Bühne füllte, weil die Grundschul-Chöre demnächst an der Reihe waren, drang aus dem Rathausfoyer begeisternder Applaus in die Fußgängerzone. Etwa 80 Besucher verfolgten dort den mitreißenden Auftritt der Crazy Chor Company – Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder zwischen Rollstühlen und Rollatoren bildeten im Publikum eine genauso bunte Gruppe, wie sie der inklusive Chor der Stiftung Waldheim selbst ist. Und der Funke der Begeisterung, die Energie der Chormitglieder, die mit Abbas "Money Money Money" loslegten wie die Feuerwehr, sprang auch gleich auf die Zuhörer über.

Die Leute klatschten, johlten und gingen begeistert mit, forderten sogar eine Zugabe. Und als hätte es noch eines Beweises bedurft, dass die Darbietung des Chores die Herzen der insbesondere älteren Zuhörer erwärmte, fluteten nun auch endlich die ersten Sonnenstrahlen das gläserne Foyer des Rathauses. Das war im Anschluss noch Stätte vieler weiterer Auftritte an diesem Abend der "Kulturstrophen".