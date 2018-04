Achim Hochsattel und Bernd Steffens bohren in Holtorf-Lunsen nach alten Flussläufen von Aller und Weser. Bis zu zwei Bohrlöcher sind am Tag zu schaffen. (Imke Brandt)

Landkreis Verden/Thedinghausen. Lautes Dröhnen einer Ramme hallt in diesen Tagen über die Felder bei Holtorf-Lunsen in der Gemeinde Thedinghausen. Der Grund: Archäologen bohren hier nach alten Weser- und Allerarmen, teilt der Landkreis Verden mit. Diese Bohrungen sind Teil eines Forschungsprojektes über Landeplätze der Römischen Kaiserzeit. „Wir kennen die archäologischen Fundstellen und haben auch schon bei Dauelsen und bei Holtorf-Lunsen welche ausgegraben“, erklärt Imke Brandt vom Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven. „Jetzt suchen wir die zugehörigen Flussläufe."

Früher nahmen Weser und Aller einen anderen Lauf und mäandrierten durch die weite Flussmarsch. Die alten Flussläufe sind heute aber verlandet. Man kann sie in der Regel aber immer noch gut erkennen, vor allem bei Hochwasser, wenn sie als erstes volllaufen, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. „Deshalb kennen wir die Stellen, wo es sich lohnt zu bohren“, sagt Imke Brandt. Unterstützung bekommt sie von Achim Hochsattel aus Daverden und Bernd Steffens von der Kreisarchäologie. Die beiden wuchten den schweren Bohrhammer auf das Bohrgestänge, der es Meter für Meter in den sandigen Boden treibt.

„Gebohrt wird bis in den Kies des Flussbettes. Unsere größte Tiefe bisher waren sieben Meter“, berichtet Bernd Steffens. Um bis in diese Tiefen vorzudringen, schrauben die beiden nach jedem Meter eine neue Bohrstange auf das Gestänge. „Beim Rausziehen müssen wir dann aufpassen, dass uns keine Stange ins Bohrloch rutscht, denn dann ist sie für immer weg“, ergänzt Achim Hochsattel, der das Projekt ehrenamtlich unterstützt. Bis zu zwei Bohrlöcher sind auf diese Weise am Tag zu schaffen. Die Untersuchungen finden in der Nähe der Grabungsstellen bei Dauelsen und bei Holtorf-Lunsen statt. Wie berichtet, wurde in Holtorf-Lunsen im vergangenen Jahr eine Germanische Siedlung gefunden. Die Ausgrabungsstellen liegen heute weitab vom Fluss, jetzt wollen die Archäologen herausfinden, ob das auch in der Römischen Kaiserzeit vor rund 2000 Jahren so war.

„Alle Spuren deuten darauf hin, dass die Germanen diese Siedlungen in Ufernähe anlegten“, erklärt Imke Brandt. „In den flachen Uferzonen konnten Händler ihre Boote an Land ziehen, an diesen Landeplätzen entwickelte sich der Handel." Die Bohrkerne mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern bringen die Erdschichten, die sich im Laufe der Zeit abgelagert haben, unverfälscht nach oben. Aber ihren Inhalt sehen die Archäologen erst viel später, denn sie werden nicht an Ort und Stelle, sondern im Forschungsinstitut in Wilhelmshaven aufgeschnitten. Dort werden zunächst die Profile dokumentiert, dann werden Proben entnommen, die im Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg weiter bearbeitet und ausgewertet werden.

„Im Ergebnis sollen die Flusssedimente Aufschluss darüber geben, ob sie von Weser oder Aller abgelagert wurden und wann das geschehen ist“, sagt die Archäologin und Bodenkundlerin Imke Brandt. „Das Thema interessiert die Leute ganz enorm“, weiß Kreisarchäologin Jutta Precht. „Sie wollen genau wissen, was ein alter Aller- und was ein alter Weserlauf ist. In der Vergangenheit hat es schon viele Untersuchungen zum Thema gegeben, aber es waren immer Historiker, die sich damit auseinandergesetzt haben. Jetzt wird das Thema erstmals von naturwissenschaftlicher Seite angegangen, um konkrete archäologische Fragestellungen zu bearbeiten.“

Die bodenkundlich-geologischen Bohrungen finden diese und nächste Woche noch bei Holtorf-Lunsen, Dauelsen, Daverden und Eissel statt. Eine weitere Kampagne für Bohrungen ist außerdem auch in Döhlbergen geplant, heißt es von der Kreisverwaltung.