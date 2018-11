Oytens Bürgermeister Manfred Cordes in ungewohnter Rolle: Beim Martinsfest gab er den mittellosen und frierenden Bettler. (fotos: Björn Hake)

Wer am späten Sonnabend durch das Oytener Zentrum fahren wollte, hatte es schwer. Polizei und Straßensperren verhinderten ein Durchkommen für jeden Autofahrer. Und das alles, damit der alljährliche Oytener Laternenumzug problemlos über die Bühne gehen konnte. Auch in diesem Jahr nahmen mehrere Hundert Teilnehmer daran teil. Darunter befanden sich einzelne Paare mit ihren Kindern bis hin zu Zusammenschlüssen von mehreren Familien, die in großer Gruppe durch Oyten marschierten. Ausgangspunkt des Umzugs war die St.-Petri-Kirche, in der zuvor Diakon Hendrik Becker einen Gottesdienst abgehalten hatte. Rund 45 Minuten ging es dann in der Ortsmitte durch Wohngebiete bis hin zum Oytener Heimathaus. Organisiert wurde der Laternenlauf, wie die Jahre zuvor, vom Verein der Selbstständigen (VdS).

Trotz eines langen Sommers ist der Herbst nun auch in Oyten ganz angekommen. Anhaltender Regen begleitete die Laternenläufer während ihres gesamten Weges und beim traditionellen Martinsspiel. Der Gedanke an eine Absage kam für die Organisatoren trotzdem nicht infrage. „Es hätte schon gießen müssen“, meinte Hans-Joachim Blohme, Vorsitzender des VdS. Die Oytener Bürger ließen sich trotz schlechtem Wetter nicht ihre feierliche Stimmung nehmen. Viele Kinder sangen zusammen auf dem ganzen Weg die typischen Laternenlieder.

Musikalisch unterstützt wurden die Kinder derweil vom Spielmannszug Lilienthal. Die Musiker folgten dem Umzug und sorgten dafür, dass es nie zu ruhig unter den Teilnehmern wurde. Zusätzliche Unterstützung bekamen die Teilnehmer von der begleitenden Feuerwehr. Diese verteilte an Kinder und Erwachsene kleine Fackeln, die den Weg zusätzlich beleuchteten.

Als schließlich alle Teilnehmer am Heimathaus ankamen, versammelten sie sich um ein großes Lagerfeuer. Durch rotes und blaues Licht in den Bäumen sorgten die Organisatoren für eine gemütliche Atmosphäre. Begonnen wurde das traditionelle Martinsspiel damit, dass die Organisatoren Hörnchen unter den Zuschauern verteilten. „Wir wollen sie miteinander teilen“, erklärte Diakon Becker. So sollten vor allem die Kinder den Grundgedanken der Martinsgeschichte nachvollziehen. Zuvor wurde die Geschichte jedoch noch am Lagerfeuer nachgestellt. „Ich habe Hunger, ich habe Hunger“, rief der Bettler, dem Sankt Martin schließlich mit einer Hälfte seines Mantels vor dem Erfrieren bewahrte. In diesem Jahr mimte Oytens Bürgermeister Martin Cordes den armen Mann. Nach Angaben des VdS sei dies seine eigene Idee und schon seit letztem Jahr so geplant gewesen.

Ein eingespieltes Team

Für alle die Gäste, die danach noch bleiben wollten, hatte der VdS ebenfalls gesorgt. Auf dem Hof des Heimathauses wurden von der Jugendfeuerwehr Bratwürste angeboten. An den Buden konnten sich Kinder Kakao und Erwachsene einen Glühwein genehmigen. „Wir sind ein eingespieltes Team“, lobte Blohme insbesondere die Helfer.

Bereits seit mehr als zehn Jahren organisiert der Verein der Selbstständigen den Laternenumzug. In diesem Jahr wurde besonderer Dank an die Familie Meyer ausgesprochen. Die befinden sich mit ihrem Meyerhof gerade im Umbau und haben es trotzdem ermöglicht, dass die Teilnehmer über ihren Hof laufen konnten.

Auch die Kinder hatten ihren Spaß beim Laternenlauf. Zu ihnen gehörten auch der fünfjährige Til und die achtjährige Kehsa. Beide waren bereits im vergangenen Jahr zusammen mit ihren Familien dabei. „Am besten war die Geschichte“, meinte Til. „Die Laternen sind ja sowieso immer dabei“, sagte Kesah. Die beiden waren sich bereits an dem Abend sicher, dass sie auch nächstes Jahr wieder am Umzug teilnehmen möchten.