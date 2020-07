Aktuell ist das Gemeindehaus geschlossen. Nach den Sommerferien sollen die Türen aber wieder für Gruppen geöffnet werden. (Björn Hake)

Die Kirchengemeinde St. Matthias in Achim hatte in den vergangenen fünf Jahren so einige Baustellen. Der Kindergarten wurde erweitert, das Pfarrbüro und die Dienstwohnung wurden renoviert, die Küche im Gemeindehaus wurde erneuert, die Zuwegung zum Parkplatz saniert und zu guter Letzt bekam die Kirche selbst im vergangenen Jahr einen neuen Anstrich und moderne Lichttechnik. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, steht nun auch schon wieder das nächste Projekt in den Startlöchern.

Wie berichtet, soll das dortige Gemeindehaus umfangreich saniert werden. Zwar wird dies den Planungen nach erst im kommenden Jahr in den Sommerferien geschehen, aber die Vorbereitungen laufen schon seit einiger Zeit. In den vergangenen Monaten gerieten die, wegen der Corona-Pandemie allerdings ein wenig in Stocken. „Corona hat uns alle überrollt“, sagt Angelika Hilken, die Teil des neunköpfigen Planungsteams ist.

Ideensammlung auch per Mail

Ursprünglich wollten sie bis zum Beginn dieser Sommerferien Ideen aus den Reihen der Gemeindemitglieder sammeln, wie das Gebäude zukünftig genutzt und gestaltet werden kann. Dazu stand im Gemeindehaus selbst extra ein maßstabgetreues Modell des Hauses bereit, das als Sammelbox für alle Ideen und Anregungen dienen sollte. „Wegen der Corona-Pandemie mussten aber natürlich auch wir unser Gemeindehaus schließen. Es konnten also nur in der Zeit vorher Ideen eingereicht werden.“ Doch auch bis dahin war die Resonanz noch eher zurückhaltend. Zukünftig sollen Ideen daher auch telefonisch oder per E-Mail eingereicht werden können. „Wir sind aktuell noch mitten in der Findungsphase“, erklärt Hilken.

Doch die Corona-Pandemie hat nicht nur die kreative Seite des Projektes ins Stocken gebracht, sondern wird voraussichtlich auch Auswirkungen auf die finanziellen Planungen haben. So wolle man versuchen, wie bereits bei der Kirchenrenovierung, Zuschüsse etwa vom Bonifatiuswerk Paderborn oder dem diözesanen Bonifatiuswerk zu bekommen und dort entsprechende Anträge stellen. „Aber aufgrund von Corona brechen auch dort die Spenden ein“, sagt Hilken. Die Unterstützung wird daher voraussichtlich deutlich geringer ausfallen als gehofft.

Vorerst nur notwendige Arbeiten

Das heißt auch bei den Plänen für das Gemeindehaus muss etwas kleiner gedacht werden. „Wir schauen jetzt erst einmal, welche Arbeiten dringend gemacht werden müssen“, beschreibt Hilken. Immerhin sind die Räumlichkeiten vor rund 20 Jahren das letzte mal renoviert worden. „Alle Arbeiten, die wir noch schieben können, werden wir dann allerdings erst einmal schieben.“ Möglichst viele Gemeindekollekten in diesem und nächstem Jahr sollen darüber hinaus auch für die Renovierung genutzt werden.

Nach den Sommerferien wird das Gemeindehaus dann voraussichtlich wieder für Gruppen öffnen können. „Wir hoffen, dass dann auch noch einmal Anregungen eingereicht werden“, sagt Hilken. Ideenvorschläge für die Zukunft des Gemeindehauses können in der Zwischenzeit auch per E-Mail an das Pfarrbüro unter pfarramt@st-matthias.de oder direkt an Angelika Hilken unter angelika.hilken@st-matthias-achim.de gesendet werden. Auch telefonisch nimmt Hilken Ideen und Anregungen unter 0 42 02 / 74 08 entgegen. Darüber hinaus soll es zukünftig auch einen Newsletter geben, der die Gemeindemitglieder über den aktuellen Stand und den Fortschritt der Planungen informiert. Dazu können sich Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde unter www.st-matthias-achim.de anmelden.