Ein Achimer Bestatter ist nun angeklagt, in acht Fällen Urnen vertauscht zu haben (Symbolbild). (Nicolas Armer/dpa)

Die Staatsanwaltschaft Verden hat einen 56-jährigen Bestatter aus der Stadt Achim angeklagt, der diverse Urnen vertauscht haben soll (wir berichteten). „Das Amtsgericht Achim muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden“, erklärte auf Nachfrage des ACHIMER KURIER dazu Martin Schanz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, am Mittwoch.

Demnach werde dem Bestatter vorgeworfen, im Zeitraum von Sommer 2015 bis September 2019 in acht Fällen die Totenruhe gestört zu haben und in einem weiteren Fall betrogen zu haben. Der Mann soll „Urnen absprachewidrig in andere als die vorbestimmten Gräber eingesetzt haben“, sagte Martin Schanz. In dem einen Fall des Betrugs, der dem Mann vorgeworfen wird, soll der 56-jährige Bestatter die Beisetzung vorsätzlich nicht so ausgeführt haben, wie sie beauftragt worden war.

Insgesamt war gegen den Bestatter nach Auskunft der Staatsanwaltschaft wegen 13 Fällen mit dem Verdacht vertauschter Urnen ermittelt worden. „In einem Fall ist Verjährung eingetreten, in zwei weiteren Fällen konnte der Vorwurf entkräftet werden und in einem weiteren Fall konnte dem Beschuldigten kein Fehlverhalten nachgewiesen werden“, fasste Schanz zusammen. Angaben zum Motiv könne die Staatsanwaltschaft Verden nicht machen.

Seit Juli vergangenen Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Verden gegen den Bestatter ermittelt. „Es handelt sich um einen lokalen Fall von nicht überregionalem Umfang“, hatte Martin Schanz seinerzeit erklärt. Die Ermittlungen hätten deshalb auch einige Zeit in Anspruch genommen, weil zum Schutze des Interesses der Hinterbliebenen die Ermittler besonders sensibel vorgehen mussten.

Den aufmerksamen Mitarbeitern des Krematoriums in Verden war im Sommer 2019 aufgefallen, dass eine Urne noch im Krematorium aufbewahrt wurde, obwohl die Beisetzung des Verstorbenen, dessen Asche sich aber in dem Gefäß befand, bereits stattgefunden hatte. Aufgrund dieser Ungereimtheit hatten sich die Krematoriumsmitarbeiter zunächst an die betroffene Gemeinde und den Friedhof gewandt und somit letztlich den Stein der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ins Rollen gebracht.

Der Bestatter hatte die Urne offenbar mit der Asche eines anderen Verstorbenen beigesetzt, nachdem der notwendige Aufkleber zur äußerlichen Identifizierung des beigesetzten Menschen entfernt wurde.

Nach einer Überprüfung der Urne in einem frischen Grab wurde der Verdacht von Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt und so konnte letztlich die richtige Urne ins Grab gesetzt werden. Bei der notwendigen Öffnung eines weiteren Urnengrabes durch die Polizei ergab sich schließlich ein weiterer Verdachtsfall. Daraufhin prüften die Behörden intensiv, ob es zu weiteren fehlerhaften Beisetzungen durch den Achimer Bestatter gekommen war. Die betroffenen Angehörigen wurden von der Polizei betreut.