Schwimmkurse für Kinder lagen in Achim in den vergangenen 15 Jahren ausschließlich in den Händen externer Anbieter – nun wollen die Achimer Bäder aus diversen Gründen selbst wieder welche anbieten. Ab Januar 2020 starten diese Kurse. (ARMIN WEIGEL/dpa)

Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der DLRG aus dem Jahr 2017 hat ergeben, dass knapp 60 Prozent der zehnjährigen Kinder – also sechs von zehn Knirpsen – keine sicheren Schwimmer sind. „Auch vor diesem Hintergrund sind öffentliche Badbetreiber verpflichtet, ihren Beitrag zur Verbesserung der Situation zu leisten“, heißt es nun in einer Darstellung der Achimer Bäder, also der Stadt Achim als Betreiber von Frei- und Hallenbad. Allerdings: Im Jahr 2005 hatte die Stadt die Entscheidung getroffen, ihre bis dahin selbst angebotenen Schwimm- und Aquafitnesskurse einzustellen und diese Felder externen Anbietern zu überlassen. Bis jetzt, denn mit der Neuaufstellung der Achimer Bäder und vor dem Hintergrund des neuen Betriebskonzeptes soll und wird die Stadt Achim wieder eigene Kurse anbieten. Ab 2020 soll es mit den Schwimmkursen losgehen, eine spätere Erweiterung auf Fitnesskurse ist nicht ausgeschlossen.

Damit kommt die Stadt nach 15 Jahren wieder einem Anspruch nach, den die Menschen an öffentliche Bäder haben dürfen, wie sie selbst feststellt. Denn: „Die Unterrichtung von Kindern beziehungsweise die Vermittlung von Schwimmfähigkeiten gehören zu den Kernkompetenzen.“ Zudem sind die Achimer Bäder ein Ausbildungsbetrieb und die Erteilung von Schwimmunterricht ist Bestandteil der Ausbildung zu Fachangestellten für Bäderbetriebe. Bisher musste sich die Stadt da auf die Unterstützung von Dritten verlassen.

Aber es gibt noch mehr Gründe: „Die Nachfrage hat seit Jahren ein außergewöhnlich hohes Niveau.“ Zudem reichen die derzeit verfügbaren Plätze in den Schwimmkursen der gewerblichen Anbieter nicht aus. Ebenso versprechen sich die Achimer Bäder einen Imagegewinn sowie erhöhte Einnahmen von den neuen Angeboten. „Dass die Rolle der Achimer Bäder aktuell darauf begrenzt ist, bei Anfragen auf die Angebote der externen Anbieter hinzuweisen, ist ungewöhnlich und für den Badbetreiber nicht befriedigend.“

Daher werden die Achimer Bäder ab dem 1. Januar 2020 zunächst klassische Schwimmkurse für Kinder ab viereinhalb Jahren sowie Wassergewöhnung für Kinder ab vier Jahren im Hallenbad anbieten. Beide Grundkurse bestehen jeweils aus zehn Einzeleinheiten zu je 45 Minuten. Die Schwimmkurse sollen montags, dienstags und mittwochs ab 14.45 Uhr mit höchstens 15 Teilnehmern stattfinden, die Wassergewöhnungskurse laufen sonnabends ab 12 Uhr mit höchstens acht Kindern. Jeder Kursus kostet 115 Euro, ein jeweiliger Folgekurses 95 Euro. Darüber hinaus soll es noch einen Schwimmlernkurs für Kinder ab viereinhalb Jahren als sogenannten Mini-Aufbaukurs geben, der fünf Einheiten je 45 Minuten umfasst und für 50 Euro sonntags ab 8.15 Uhr angeboten wird. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Alle städtischen Schwimmkurse können laut Achimer Bäder über die Bildungskarte abgerechnet werden.

„Die geplanten Kurse können mit dem im Achimer Bäderbetrieb vorhandenen Personalschlüssel abgedeckt werden“, informieren die Achimer Bäder. Ihre Fachangestellten bringen die dafür erforderlichen fachlichen Kompetenzen mit. Sämtliche Kurse finden im Hallenbad statt, auch wenn im Frühjahr das Freibad wieder öffnet. Die Erfahrungen aus den ersten Kursen möchte die Stadt dann auswerten und, sollten die Nachfrage sowie die personellen Ressourcen auch dafür ausreichend sein, über eigene Aquafitnesskurse nachdenken.

Die neuen Öffnungszeiten des Hallenbads, Bergstraße 26, lauten: montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr, sonnabends von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 9 bis 13 Uhr. Frühschwimmen ist montags und donnerstags jeweils von 6 bis 7.30 Uhr möglich. Bis zum Jahresende gelten die derzeitigen Preise, bis dahin erworbene Mehrfachkarten behalten ihre Gültigkeit über den Jahreswechsel hinaus. Nähere Informationen online unter www.achimer-baeder.de.