Das geplante Gewerbegebiet Achim-West soll südlich der Autobahn 27 entstehen und den Städten Achim und Bremen bei der Ansiedlung von Unternehmen helfen. (Christian Walter)

Achim. Die Stadt Achim bietet am Sonnabend, 15. September, im Rathaus eine öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung zum geplanten Gewerbegebiet Achim-West an. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die sich informieren oder an einer Diskussion beteiligen möchten. Beginn der Veranstaltung ist 15 Uhr, der Einlass erfolgt ab 14.45 Uhr.

Die Stadtverwaltung wird über die Entwicklungen der vergangenen Monate, den Stand der Dinge und das weitere Vorgehen informieren. „Es werden Kernaussagen der Planung zu den Themen Verkehr, Lärm, Gewerbegebiet und Grünplanung vorgestellt“, heißt es aus dem Rathaus.

An fünf Themenstationen können die Achimer dann mit Experten der Stadt und beauftragter Fachbüros einzelne Fragen vertieft diskutieren: Im Thema Verkehr werden Informationen und der Planungsstand zu Trassenführung, Anschlussstellen, Verkehrsmengen und Verkehrsverteilung zur Diskussion gestellt. Beim Thema Lärm wird es sowohl um den Verkehrslärm wie den Gewerbelärm gehen. Ein weiteres Thema wird das geplante Gewerbegebiet einschließlich der dafür notwendigen Änderung des Flächennutzungsplanes sein. Im Thema Grün- und Freiraum wird es um die Grünplanung im Gebiet des Zukunftsprojektes Achim-West und um Ausgleichsflächen für die anstehenden Planungen gehen.

Anmerkungen, Ergänzungen, Vorschläge und Kritik der Teilnehmenden werden an den Themenstationen festgehalten. Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse an den Themenstationen durch die Moderation soll dann Gelegenheit zur Diskussion im Plenum bestehen.

Wie berichtet, ist das 100-Millionen-Euro-Projekt, das federführend die Städte Achim und Bremen an den Start bringen wollen und das unter anderem eine neue Autobahnanschlussstelle mit sich bringt, für Achim die einzige Chance, noch größere Gewerbeflächen selbst vermarkten und davon profitieren zu können.