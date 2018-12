Nach der Premiere im vergangenen Jahr soll sich das Weihnachtsmarktgeschehen wieder auf dem Bibliotheksplatz abspielen. (Björn Hake)

Die ersten Buden stehen bereits, der Weihnachtsmarkt hält wieder Einzug in die Achimer Innenstadt – und zwar auf dem Bibliotheksplatz. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr verwandelt sich der Platz wieder für zehn Tage in eine weihnachtliche Budenstadt.

Von Freitag, 14., bis zum 23. Dezember schafft die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) im Herzen der Stadt einen Treffpunkt, an dem sich alte Freunde wiedertreffen können oder gemeinsam mit Kollegen der Feierabend bei einer Tasse Glühwein eingeläutet werden kann. 17 festlich geschmückte Hütten und Wagen machen aus dem Areal zwischen Bibliotheksplatz und Marktpassage ein kleines Weihnachtsdorf. Ingo Freitag, zweiter Vorsitzender der Uga, verspricht: „Der Achimer Weihnachtsmarkt ist durch eine außerordentlich große Vielfalt geprägt.“ Das zeige sich nicht nur an dem umfangreichen Angebot, dass die Budenbetreiber anbieten.

Kunsthandwerker bieten ihre eigens angefertigten Waren wie Honigprodukte oder Lederschmuck feil. Teddys und Puppen, die Kinderaugen zum Strahlen bringen sollen, werden ebenfalls angeboten. Jedoch kommen auch die typischen kulinarischen Gaumenfreuden nicht zu kurz. „Auf dem Bibliotheksplatz finden hungrige Besucher deftige Leckereien vom Grill, Pizza, Pommes und Burger ebenso wie Schmalzkuchen und Crêpes“, kündigt die Uga an. Der Abiturjahrgang 2019 des Gymnasiums am Markt versorgt die Weihnachtsmarktbesucher zudem mit frisch gebackenen Waffeln. Feuerzangenbowle, Glühwein und Kinderpunsch dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Besuch vom Nordpol

Obwohl er besonders die Tage vor Weihnachten viel zu tun hat, gibt sich der Weihnachtsmann höchstpersönlich die Ehre und wird täglich ab 17.30 Uhr dem Markt beiwohnen. Als Gegenleistung für ein kleines Gedicht oder ein Weihnachtslied verteilt er dann Schokolade an die kleinen Besucher.

Doch den Kindern wird noch mehr geboten, wie die Uga mitteilt: Das Lauenburger Puppentheater ist für drei Tage in der Innenstadt zu Gast. Am 18., 20. und 21. Dezember spielen die Handpuppenkünstler jeweils um 15, 16 und 17 Uhr das Figurentheaterstück „Das gestohlene Weihnachtsgeschenk“. Der Eintritt ist frei. Die Achimer Pfadfinder vom Stamm der Wikinger laden zum Stockbrotbacken am 21. Dezember zwischen 15 und 19 Uhr ein.

Doch auch für die Erwachsenen gibt es ein abwechslungsreiches Marktprogramm. Am Sonnabend, 15. Dezember, werden die Winkelfechter des TSV Uesen ihr Können zeigen. Zwischen 14.45 und 16 Uhr weihen sie die Zuschauer in die mittelalterliche Kampfkunst – unter anderem mit Schwert, Dolch und Sichel – ein. Die Freaky Fire Fighters präsentieren am Mittwoch, 19. Dezember, zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr ihre beeindruckende Feuershow „Feuer und Eis“.

Ein Hauch von Frank Sinatra und Helene Fischer

Natürlich darf auch die musikalische Einstimmung aufs Fest nicht fehlen. Daher hat die Unternehmergemeinschaft auch hierfür ein buntes Musikprogramm zusammengestellt. Bereits am Eröffnungstag geht von 18 bis 20 Uhr die Frank-Sinatra-Show über die Bühne, die einen Hauch von Hollywood nach Achim bringt. Einen Tag später sorgt ein Helene-Fischer-Double ab 18 Uhr eine Stunde lang für Schlagerstimmung. Weihnachtsstimmung verbreitet der Shanty Chor Oyten am Sonntag, 16. Dezember, wenn er von 15.30 bis 17 Uhr die schönsten Weihnachtslieder zum Besten gibt. Den muskalischen Abschluss bildet die in Achim bestens bekannte Sängerin Mayura Datta. Sowohl am Mittwoch, 19. Dezember, 19 Uhr, als auch am Sonntag, 23. Dezember, um 16 Uhr, stimmt sie mit ihrer beeindruckenden Stimme die Marktbesucher auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Eröffnet wird der Achimer Weihnachtsmarkt am Freitag, 14. Dezember um 17 Uhr (Soft-Opening ist bereits um 15 Uhr). Bis 22 Uhr besteht dann Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein. Die Öffnungszeitenlauten: wochentags und sonntags von 11 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 11 bis 22 Uhr. Am Sonntag, 23. Dezember, endet der Weihnachtsmarkt um 18 Uhr.