So oder so ähnlich wie auf diesem Archivbild sieht das Rettungsboot aus, das die Feuerwehren in Achim gerne hätten und das ihnen vor drei Jahren zugesagt worden war. (Christian Butt)

Achim. Es war einmal im November 2015, also vor nunmehr genau drei Jahren, da hatte die Stadtverwaltung der Feuerwehr bei der Vorstellung des externen Gutachtens zum sogenannten Brandschutzbedarfsplan ein Boot für die Wasserrettung versprochen. 40 der in Achim tätigen rund 300 freiwilligen Feuerwehrleute hatten das im Ratssaal deutlich vernommen. Am vergangenen Dienstagabend waren es nun acht Brandbekämpfer, die den Ausführungen des Feuerwehrausschusses im Ratssaal lauschten und sie erfuhren, dass es das Boot nun frühestens 2021 geben soll – sechs Jahre nach dem Versprechen also.

Und in den bisher vergangenen drei Jahren ist anscheinend noch keine Lösung gefunden worden, wo das Boot und der spezielle Anhänger dafür – beides soll für 45 000 Euro zu haben sein – insbesondere im Herbst und Winter untergebracht werden können. Das schmeckt etwa Fritz-Heiner Hepke (SPD) gar nicht. „Für mich ist die Anschaffung kein Selbstgänger, erst müssen Fragen wie die Unterbringung beantwortet sein“, betonte er und merkte dies auch vor der Abstimmung über den Haushaltsteil an, der die Feuerwehr betrifft. Da für das Jahr 2021 eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung (die Verwaltung wird ermächtigt, in dem Haushaltsjahr eine Verpflichtung einzugehen, die zu Ausgaben in künftigen Haushalten führt) über die Summe besteht, soll diese nun mit einem Sperrvermerk versehen werden, bis die Antworten vorliegen, sagte die Verwaltung dem Sozialdemokraten zu.

Mehr Einsätze wegen Dürre

Einstimmig winkte der Ausschuss ansonsten die geplanten Neu- und Ersatzanschaffungen für die Feuerwehren durch. Dabei müssen diverse Ansätze erhöht werden, auch weil nach Angaben der Verwaltung immer öfter Arbeitgeber den Lohnausfall geltend machen, wenn sie ihre Mitarbeiter zu Feuerwehreinsätzen ziehen lassen. Da es insbesondere wegen der Dürre in diesem Jahr deutlich mehr Einsätze für die Brandbekämpfer gab, müssen knapp 35 000 Euro mehr dafür in den Haushalt eingestellt werden.

Größere Posten sind die für 2020 geplante Beschaffung eines Löschfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Achim in Höhe von 380 000 Euro. Die Ausgaben für die digitalen Meldeempfänger steigen demnach um 30 000 Euro auf 170 000 Euro und ein Löschfahrzeug für die Feuerwehr Embsen muss entgegen der ursprünglichen Planung nun schon früher beschafft werden, sodass in der Finanzplanung für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung von 355 000 Euro auftaucht.

Der Feuerwehrhaus Baden wird derzeit, wie berichtet, neu gebaut. Ursprünglich wurde damit gerechnet, die bereits vorhandenen Möbel mit ins neue Domizil nehmen zu können. Aufgrund der Vorgaben der Feuerwehr-Unfallkasse müssen nun aber doch breitere Spinde angeschafft werden und auch neues Mobiliar, da die vorhandenen Stühle und Tische ihren Zenit überschritten hätten. 75 000 Euro sollen dafür aufgewendet werden. Auch im Feuerwehrhaus Uphusen gibt es Möbel in desolatem Zustand, sodass für 11 000 Euro neue angeschafft werden sollen.