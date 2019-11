Die derzeitige Nutzung der Mensa ist mit 150 Kindern bereits ausgereizt. (Franziska Kaufmann/dpa)

Umbau oder Neubau? Das ist hier die Frage. Die Frage, mit der sich die Politik mit Blick auf die Mensa für die IGS auseinandersetzen muss. Denn die ursprünglichen Pläne, die Mensa im bestehenden Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule zu errichten und damit die derzeitige Mensa einfach zu erweitern, scheinen nicht mehr die erste Wahl der Achimer Verwaltung zu sein. Diesen Eindruck erweckt zumindest eine Vorlage, die sich mit der baulichen Umsetzung der Mensa auseinandersetzt und in der kommenden Sitzung des Schulausschusses am 11. November auf der Tagesordnung steht.

Dass etwas passieren muss – und das möglichst schnell – ist allen Beteiligten klar. Denn „ab dem Schuljahr 2020 wird es voraussichtlich schon zu Engpässen kommen“. Der jetzige Mensaraum ist derzeit mit 150 Kindern nämlich bereits ausgereizt. Zurzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass bis zum zehnten Jahrgang der IGS täglich rund 600 Schüler an der Mittagsverpflegung teilnehmen. „Sollte die Schule um eine Oberstufe erweitert werden, könnten noch circa 50 Esser dazu kommen“, kündigt die Verwaltung an. Bisher wurde lediglich der Freizeitraum im gemeinsamen Gebäude der Hauptschule und der IGS als weiterer Speiseraum umfunktioniert, um einen zusätzlichen Jahrgang unterzubringen. Doch das reicht nicht aus.

Grundlegende Überlegungen

„Um zukünftig eine Küche mit ausreichenden Platzkapazitäten, unter Berücksichtigung einer eventuellen Frischeküche und einer attraktiven Mensa für die verpflichtende Ganztagsschule vorzuhalten, bedarf es grundlegender Überlegungen“, schreibt die Verwaltung. Und diese grundlegenden Überlegungen beziehen eben auch eine Alternative zum Umbau im bestehenden Gebäude ein. Denn ein Umbau würde durchaus auch negative Konsequenzen nach sich ziehen. So hätte er zur Folge, „dass der Freizeitraum, der Musikraum, zwei Lehrküchen und drei weitere Räume nicht mehr genutzt und an anderer Stelle neu geschaffen werden müssen“. Darüber hinaus seien während der Umbauzeit Mobilbauten für die Mittagsverpflegung erforderlich. „Falls gleichzeitig noch Mobilbauklassen bis zur Fertigstellung des Lernhauses auf dem Gelände untergebracht werden müssen, wird dies auf dem Schulhof kaum noch zu realisieren sein“, gibt die Verwaltung zu bedenken.

All dem könnte man aus dem Weg gehen, wenn man stattdessen eine neue Mensa baut. Als möglicher Standort käme nach Angaben der Verwaltung der jetzige Anbau der Realschule, also zwischen Realschule und Liesel-Anspacher-Schule, in Frage. Diese Alternative habe den Vorteil, dass eine neue Mensa mit entsprechender Küche so konzipiert werden könnte, „dass alle heutigen Erkenntnisse in Bezug auf eine ansprechende und gesunde Mittagsverpflegung und das Konzept der Schule Berücksichtigung finden“. Darüber hinaus sei eine Erweiterung an diesem Standort problemlos möglich, während der Bauzeit kann zudem die bestehende Mensa weiter genutzt werden.

Ein kleiner Haken

Einen kleinen Haken gibt es aber dennoch. „Die bisherigen Planungen sehen als nächsten Bauabschnitt den Umbau der Realschule vor. Beide Baumaßnahmen, Mensa und Realschulgebäude, können nicht parallel zum Neubau des Lernhauses umgesetzt werden“, betont die Verwaltung. Ausreichend personelle Ressourcen stehen dafür weder in der Verwaltung noch an den Schulen, die die Planungen eng begleiten, zur Verfügung. Darüber hinaus soll zum kommenden Jahr ein weiterer Jahrgang der IGS im Realschulgebäude untergebracht werden. Dies sei nicht realisierbar, falls gleichzeitig ein Komplettumbau der Realschule erfolgen soll.

Die Verwaltung schlägt daher vor, das Realschulgebäude bis auf Weiteres ohne Umbaumaßnahmen zu nutzen und stattdessen als nächsten Schritt eine Mensakonzeptionierung und die dazu notwendigen Planungen für die Bauausführungen vorzulegen.