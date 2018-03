Achim. Kurz vor dem Beschluss des aktuellen Doppelhaushalts hatte die Achimer Stadtbücherei vor knapp einem Jahr noch mit Unterstützung der CDU vergeblich einen Versuch unternommen, an der Personalschraube zu drehen. In diesem Zusammenhang hieß es aus der Einrichtung, das mit gleichbleibender Personalstärke auch Kooperationen mit Schulen und Kitas „priorisiert und eingeschränkt“ werden müssten. Das ist im vergangenen Jahr offenbar geschehen, wie die Stadtverwaltung nun festhält: „Derzeit werden die gesetzten Ziele nicht oder nur teilweise erreicht. Eine kontinuierliche Kooperation mit Kitas und Schulen findet nicht statt.“ Am Montagabend im Finanzausschuss wurde auch dieser Umstand thematisiert, bevor das Gremium einstimmig empfohlen hat, dass die Struktur der Bücherei nun für rund 25 000 Euro extern durchleuchtet werden soll.

„Es wurden nicht die Ziele erreicht, die wir uns wegen des Umzugs versprochen haben“, fasst der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg die Situation zusammen. So seien Abläufe und Kundenservice nicht optimal. Kettenburg nannte als Beispiel die Benachrichtigung von Kunden per Post, obwohl sie online erreichbar sind und auch online über ihr Büchereikonto verfügen können. Auch übers Personal und dessen Einsatz sowie Aufgaben müsste entschieden werden. Kettenburg sagte, dass trotz des Umzugs in die neuen Räume im Jahr 2015 und der internen Umorganisation die Nutzer- und Ausleihzahlen stagnieren.

Geld liegt im Haushalt bereit

Da die Chefetage der Verwaltung den Vorschlag mit der externen Untersuchung – das Geld liege im aktuellen Haushalt in anderen Töpfen bereit – an die Politik herangetragen hat und demzufolge Personalentscheidungen zunächst scheuen dürfte, muss nun auch die Büchereileitung den Ausgang der Prüfung abwarten. Büchereileiter Stephan Leenen war dazu am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, Leiterin Iris Arndt verwies in dieser Angelegenheit an ihn. Von der Untersuchung erhofft sich die Verwaltungsspitze auch Vergleiche mit anderen Büchereien sowie einen Überblick über Optimierungs- und Verbesserungspotenziale – auch, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. „Es ist gut, dass es nicht darum geht, nur zu bestätigen, dass die Bücherei mehr Personal braucht“, sagte Jürgen Kenning (Grüne). Insbesondere das Positivbeispiel Oyten wurde in einer kurzen Diskussion mehrfach erwähnt.

Das Büchereiteam hatte zu den Haushaltsberatungen im Januar 2017 den Ratsleuten erklärt, dass gerade mal zehn Prozent der Achimer das Angebot der Stadtbücherei nutzen. Die Zahl der Entleihungen sinkt demnach rapide: Waren es im Jahr 2011 noch rund 287 000 Entleihungen und im Jahr 2015 immerhin noch rund 224 000, lag die Zahl im Jahr 2017 bei rund 189 000. Und auch die Zahl der Nutzer ist von 2011 (rund 3800) über 2015 (rund 3200) auf rund 3000 Nutzer gesunken. Laut Kennzahlen hatte die Einrichtung im Jahr 2011 noch über 100 000 Besucher gehabt und im Jahr 2014 über 81 000. Waren es im Jahr 2015 noch rund 70 000 Besucher, kam die Bücherei im Jahr 2016 auf 75 000 Besucher.

Neben der nicht erfolgten Kooperation mit Schulen und Kitas, die sowohl die Verwaltung als auch die Fraktionen für wichtig halten, hatte die Bücherei schon im Januar 2017 erklärt, dass "die Vermittlung von Lesekompetenz und die Unterstützung bei der Integration von Migranten mit dem Personalstamm nicht in dem Maße zu erfüllen ist, wie es notwendig und geboten ist“.