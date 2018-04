Im Sanierungsgebiet sollen unter anderem vorerst bis zu 170 Wohnungen entstehen. Dafür müssen die alten Industriegebäude der ehemaligen Brotfabrik verschwinden, ebenso wie deren Altlasten. Dafür kommt der Investor W&S auf, wie die Stadtverwaltung den Ratsleuten nun erklärt hat. (Christian Walter)

Achim. Die Stadt Achim und der Hamburger Investor W&S sind nun einen bedeutenden Schritt weiter gekommen, damit das Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt mitsamt dem Lieken-Areal entwickelt werden kann. So konnte nach Angaben der Stadtverwaltung der städtebauliche Vertrag mit dem Investor inzwischen weiter verhandelt werden. W&S werde demnach die öffentlichen Flächen zum Verkehrswert an die Stadt verkaufen sowie die Altlastensanierung und den Rückbau der Industriegebäude vornehmen. "Darüber hinaus verpflichtet er sich zur Herstellung von rund 16 000 Quadratmetern Bruttogrundfläche für Wohnungsbau mit einem Anteil von 20 Prozent öffentlich geförderten Wohnungen", heißt es in einer Beschlussvorlage für den Ausschuss für Stadtentwicklung, der am 17. April öffentlich im Rathaus tagt.

Auf der anderen Seite soll sich die Stadt Achim mit Unterzeichnung des Vertragswerks dazu verpflichten, die Bauleitplanung zu übernehmen, den Grunderwerb zu tätigen und die öffentlichen Erschließungsflächen herzustellen. Im Bereich der Gaswerkstraße sollen knapp 6000 Quadratmeter für gewerbliche Dienstleistungen entstehen, die die im Rat stark umkämpften 800 Quadratmeter für den Einzelhandel beinhalten.

Was die Kosten angeht, da liebäugelt die Stadtverwaltung mit einer Erhöhung der Städtebauförderung, die sich bisher auf 4,3 Millionen Euro beläuft. Nun soll zum 1. Juni dieses Jahres ein Antrag für das Programm "Stadtumbau West" gestellt werden, sodass im Programmjahr 2019 weitere Städtebaufördermittel in Höhe von knapp 5 Millionen Euro hinzukämen und die Summe auf rund 9 Millionen Euro (ohne Einnahmen) anwächst. Das würde bedeuten, dass sich der städtische Ein-Drittel-Anteil von vormals etwa 1,4 Millionen Euro auf drei Millionen Euro erhöhen würde. Die Erhöhung um 1,6 Millionen Euro schlage jährlich mit 200 000 Euro in der langfristigen Investitionsplanung zu Buche, denn der Sanierungszeitraum umfasst nach Darstellung der Verwaltung acht Jahre. Jährlich hätte Achim so rund 390 000 Euro als Anteil zu zahlen.

Gesamtkosten: 77,5 Millionen Euro

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Gebiets schätzt die Verwaltung auf nunmehr 77,5 Millionen Euro. Davon soll der Anteil privater Investoren rund 23,4 Millionen Euro betragen und der Anteil "privater Bauherren aus städtebaulichen Verträgen" (also W&S) knapp 40 Millionen Euro.

Wie die Stadtverwaltung die Ratsleute ferner wissen lässt, möchte W&S im Sanierungsgebiet 150 bis 170 Wohnungen realisieren, 30 bis 34 Wohnungen davon würden demnach geförderten Wohnraum darstellen. Die Mehrfamilienhäuser sollen auf den ehemaligen Lieken-Grundstücken entstehen. "Darüber hinaus sind in der Rahmenplanung Wonbauflächenpotenziale von 60 bis 80 Wohneinheiten im weiteren Geltungsbereich des Sanierungsgebiets vorgesehen", informiert die Verwaltung. Wie berichtet, verursacht das Wohnbauvorhaben einen zusätzlichen Betreuungsbedarf für Kinder der dann zugezogenen Familien. Daher sollen auf dem Areal 15 Krippen- und 28 Kitaplätze entstehen.

Damit die einzelnen Bestandteile der vom Rat vorgegeben Rahmenplanung fürs Sanierungsgebiet – inklusive der Mobilitätstation – detaillierter geplant werden können, soll es im Juni dieses Jahres einen sogenannten Qualifizierungsworkshop unter Federführung der Stadtplanung geben, dem W&S zugestimmt habe. An dem Workshopverfahren werden die Eigentümer mit ihren beauftragten Architekten, die Stadtplanung und ihre beauftragten Fachplaner sowie die Politik vertreten sein. Das Ergebnis des städtebaulichen Entwurfs soll dann voraussichtlich nach den Sommerferien vorgestellt und politisch beraten werden. Es bildet dann die Grundlage für das Bebauungsplanverfahren und die danach folgende öffentliche Beteiligung.

Die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr im Ratssaal beginnt am Dienstag, 17. April, um 17 Uhr im Rathaus. Zu Beginn und am Ende gibt es eine Einwohnerfragestunde.