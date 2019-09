Mehr als 40 Wagen aus den Sottrumer Gemeinden nahmen an dem Umzug teil. (Björn Hake)

Im Herbst eines jeden Jahres wird traditionell für die eingefahrene Ernte gedankt. So auch in Sottrum am vergangenen Sonntag. An diesem Tag feierte die Samtgemeinde aber auch ihr 50-jähriges Bestehen. Die gemeinsame Veranstaltung hatte viel zu bieten und die zahlreichen Besucher konnten sich über viele Aktionen freuen. Die St.-Georg-Kirche machte den Anfang und lud zu einem gemeinsamen Gottesdienst unter Leitung von Pastor Dietmar Meyer mit einer plattdeutschen Lesung ein. Diese beschäftigte sich mit dem heutigen Massenkonsum und rief zum Verzicht von überflüssigen Gütern auf. Anschließend wurden auf dem Kirchengelände die Erntekronen der Gemeinden Sottrum, Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt und Reeßum präsentiert. Im Heimathaus gab es danach einen musikalischen Frühschoppen mit Fassanstich.

Richtig bunt wurde es ab 13 Uhr. Mehr als 40 festlich geschmückte Erntewagen der Sottrumer Gemeinden und Fußgruppen traten lautstark einen zweistündigen Umzug durch die Ortschaft an. Beteiligt waren auch verschiedene Vereine, die sich mit überaus fantasievollen Motto-Wagen einreihten.

Am Nachmittag ging es weiter mit einem Bühnenprogramm. Den ersten Part übernahm Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag. Auch er mahnte in seiner Ansprache die Wertschätzung der Lebensmittelprodukte an. Die Belange von Mensch, Tier und Umwelt sollten mehr in den Vordergrund gestellt werden. Er würde sich wünschen, dass sich die Menschen ihrer Verantwortung der Schöpfung gegenüber bewusst werden. Das weitere Festprogramm bestritten danach verschiedene Vereine der Samtgemeinde. Darunter der SV Sottrum mit „Dance for You“, die Spinnstuv Kinder aus Bötersen, das Saxophon-Ensemble sowie die Voltigierschule aus Hellwege und der Kindergarten Kunterbunt. Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Vorstellung der amtierenden Kräuterkönigin Alena Hübner sowie der dieses Jahr erstmals gewählten Kräuterprinzessin Jette Dodenhoff. Auch die Bundeswehr war gekommen und übergab in einem feierlichen Akt eine Urkunde, in der eine Patenschaft mit der Gemeinde Sottrum besiegelt wurde.

Spiele auf dem Kirchenvorplatz

Selbstverständlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. So gab es leckeren Kuchen, der im Festzelt angeboten wurde sowie unterschiedliche Speisen und Getränke an den aufgebauten Imbisswagen zu erstehen. Für das kurzweilige Vergnügen standen auch ein Karussell sowie eine Losbude zur Verfügung. Zudem luden die Mitglieder der örtlichen Jugendfeuerwehr zu verschiedenen Spielen auf dem Kirchenvorplatz ein. Einen schönen Tag auf dem Festgelände verbrachte auch Petra Lüdemann aus Hellwege. Sie hatte als Schützin aktiv an dem Umzug teilgenommen und freute sich über die gute Stimmung: „Es war schön zu erleben, wie groß doch die Resonanz der Besucher war und dass die Straßen so festlich geschmückt wurden.“

Begeistert und erleichtert zeigte sich auch der Bürgermeister aus Hassendorf und gleichzeitig stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Klaus Dreyer. „Ein Jahr haben die Vorbereitungsmaßnahmen für das gemeinsame Fest angedauert“, sagte der Politiker und berichtete weiter: „Es war schon viel zu organisieren und alle Beteiligten hatten eine Menge zu tun, es hat aber alles gut geklappt und wir können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.“ Vor dieser Veranstaltung hatte es zudem bereits Jubiläumsfeste zusammen mit Partnergemeinden aus Polen und Frankreich gegeben. Wie von Dreyer weiterhin zu hören war, soll von nun an alle fünf Jahre ein gemeinsames Erntedankfest der Samtgemeinde ausgerichtet werden. Die Veranstaltungen werden dann abwechselnd in den Ortschaften der sieben verschiedenen Gemeinden stattfinden und sollen so die Gemeinschaft stärken.