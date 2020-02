Die Busverbindung 750, die zwischen Thedinghausen und Bremen verkehrt, wurde bei der Schnupperticket-Aktion am stärksten genutzt. (Michael Galian)

Die Menschen vom Auto in den Bus bekommen und das Interesse am Busverkehr in der Samtgemeinde Thedinghausen noch mehr in den Fokus rücken. Dieses Ziel hat sich die „Arbeitsgruppe ÖPNV der Samtgemeinde Thedinghausen“ auf die Fahne geschrieben. Zusammen mit der Samtgemeinde Thedinghausen, dem Landkreis Verden, dem Zweckverband Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) und dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) hatte die Arbeitsgruppe daher im November des vergangenen Jahres Flyer verteilt, in denen neben einem aktuellen Fahrplan für die Linien 702, 720 und 750 auch zwei Schnuppertickets zu finden waren, mit denen Kunden kostenfrei auf diesen Linien fahren konnten (wir berichteten). Nun liegen für die beendete Aktion, sie lief vom 15. November bis 22. Dezember, Zahlen vor, die vom VBN und ZVBN veröffentlicht wurden.

Demnach wurden 6800 Flyer in Verden, Achim, Dörverden und Thedinghausen ausgelegt oder als Postwurfsendung versandt. Insgesamt 745 Tickets wurden im Aktionszeitraum eingelöst, 740 davon korrekt ausgefüllt. Davon entfielen 608 Schnuppertickets (82,2 Prozent) auf die Buslinie 750 (Thedinghausen - Bremen), 94 (12,7 Prozent) auf die Buslinie 720 (Thedinghausen - Verden) und 38 (5,1 Prozent) auf die Buslinie 702 (Thedinghausen - Achim). Am häufigsten wurde an Sonnabenden gefolgt von Montagen „geschnuppert“.

„Erfolgreicher Umstieg“

Sowohl VBN als auch ZVBN bewerten die Aktion als „einen erfolgreichen Umstieg auf den ÖPNV“. „Dabei lief es zu Beginn nicht rund. Je länger die Aktion aber dauerte, desto stärker wurden die Fahrten auch genutzt“, erklärte Wolfgang Kaib von der „Arbeitsgruppe ÖPNV“ auf Nachfrage.

So sieht es auch Christiane Siemer, die neben Wolfgang Kaib, Anna Buschmann und Ralph Landwehr ebenfalls zur Arbeitsgruppe gehört. „Wir sind freudig überrascht, dass die Zahlen so gut sind“, verriet sie. „Wir haben von den Menschen wegen der Schnuppertickets ein positives Feedback bekommen. Aber klar ist auch, dass die Busverbindungen so noch nicht ausreichen.“

Bessere Verbindung nach Achim

Dennoch gilt festzuhalten, dass in den zurückliegenden Jahren schon einiges getan wurde. So wurden die Fahrten auf den Linien 702, 720 und 750 bereits ausgebaut. Wie berichtet, hatte sich der Landkreis Verden als zuständiges Amt für den öffentlichen Personennahverkehr zusammen mit dem ZVBN mit den Vorschlägen der Arbeitsgruppe auseinandergesetzt. Im Oktober 2018 folgte dann ein Beschluss des Kreistages, die Vorschläge umzusetzen. Rund 60 000 Euro kosten die zusätzlichen Busfahrten jährlich. Die Hälfte finanziert der ZVBN. Die verbleibende Summe entfällt auf den Landkreis.

Die Arbeitsgruppe will sich aber auch in Zukunft für bessere Busverbindungen in der Samtgemeinde Thedinghausen einsetzen. „Im Blick haben wir da zum Beispiel die Verbindungen nach Achim. Daran werden wir weiter arbeiten. Außerdem gibt es in der Samtgemeinde noch zwei Tarifzonen, das wollen wir auch gerne ändern“, verrät Siemer. „Ziel muss es sein, dass weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind und die Menschen öfter Busse nutzen.“



Thematisiert werden sollen die Ergebnisse der Schnupperticket-Aktion auch im Samtgemeinderat. Dieser trifft sich am Donnerstag, 6. Februar, ab 19.30 Uhr in der Gemeinschaftssportanlage Intschede.