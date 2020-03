Holger Mindermann (links) löst zum Monatsende Thomas Weidenhöfer als Gemeindebrandmeister in Oyten ab. (Björn Hake)

Von einer wirklich feierlichen Amtsübergabe wird an diesem Freitag wohl keine Rede sein können, wenn Thomas Weidenhöfer seinen Posten des Oytener Gemeindebrandmeisters in die Hände seines Nachfolgers Holger Mindermann gibt. Denn in Zeiten der bestmöglichen Eindämmung des Coronovirus wird natürlich – was das Vermeiden von Menschengruppen angeht – auch für besondere Anlässe keine Ausnahme gemacht. Und so wird Mindermann von Bürgermeisterin Sandra Röse in ganz kleiner Runde zum neuen Gemeindebrandmeister ernannt und in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen werden.

Zum 1. April übernimmt er den Job von Weidenhöfer, der diesen zwölf Jahre lang ausgeübt hat. Damals war er mit 37 Jahren der jüngste Gemeindebrandmeister im Landkreis Verden und zuvor hatte er auch schon sechs Jahre als Stellvertreter absolviert. Nun sei er der Dienstälteste aller Gemeindebrandmeister im Landkreis und habe sich „schweren Herzens“ dazu durchgerungen, das Amt in neue Hände zu geben.

„Ich habe den Job sehr gerne gemacht“, betont der 49-Jährige, der seit 1988 Mitglied der Feuerwehr ist und natürlich auch weiterhin für die Bassener Ortswehr im Einsatz seien werde. Er habe während seiner 18 Jahre als Gemeindebrandmeister und Stellvertreter „sehr viel Kameradschaft in beiden Feuerwehren erfahren dürfen“. Ohnehin möchte Weidenhöfer betont haben: „Wir haben in der Gemeinde zwei sehr gute Ortsfeuerwehren.“

Als höchste Führungskraft ist es die Aufgabe des Brandmeisters, die Wehren zu überwachen und die Verbindung zur Gemeindeverwaltung und zur Kreisfeuerwehr zu sein. Außerdem kann er bei jedem Einsatz im Gemeindegebiet die Einsatzleitung übernehmen – was jedoch kaum möglich ist. „Das Volumen hat in den vergangenen Jahren schon zugenommen“, erzählt Weidenhöfer und nennt etwa die häufigen Einsätze in Folge von Unfällen auf der Autobahn im Bereich Oyten.

Und dann sind da noch die ganzen Arbeiten, von denen kaum ein Mensch etwas mitbekommt. Und da habe sich während seiner Amtsjahre einiges verändert, berichtet Weidenhöfer. „Es ist sehr viel mehr Bürokratie geworden.“ Unter anderem neue Gesetze und der elektronische Fortschritt hätten dazu geführt, dass er immer mehr Zeit für das Vor- und Nachbereiten auf theoretischer Ebene habe aufbringen müssen. „Und das tut meinem Garten nicht gut“, merkt er mit einem Lachen an und nennt somit auch einen Bereich, in den er künftig die gewonnene Freizeit investieren möchte.

Mindermann, ebenfalls von der Bassener Ortswehr, weiß natürlich, was an Mehraufwand auf ihn zukommen wird. Die Entscheidung, das Amt zu übernehmen, sei gereift, nachdem er gezielt darauf angesprochen worden war. Der 36-Jährige ist seit 2002 Mitglied der Feuerwehr und nach eigener Aussage „immer engagiert und mit Spaß dabei“. An der ehrenamtlichen Arbeit schätzt er, dass man anderen Menschen helfen kann und dass über die Tätigkeit viele Freundschaften entstanden sind. „Jeder tut was für den anderen“, hebt er die Gemeinschaft hervor.

Bisher habe er diese natürlich vor allem in Bassen erlebt. „Aber es gab immer schon Berührungspunkte zu den Oytener Kameraden“, merkt der künftige Gemeindebrandmeister an, auch zu der zweiten Ortswehr schon vielfach Kontakt gehabt zu haben. Nicht zuletzt, weil die Oytener der Besetzung natürlich zustimmen mussten. Für die Ernennung hatte dann der Gemeinderat im vergangenen Dezember als letzte Instanz gesorgt.

Als Unterstützung steht Mindermann sein Stellvertreter Stefan Grund zur Seite. Zudem kann er auch bei Bedarf auf die Hilfe von Weidenhöfer zählen. „Wir haben ein super Verhältnis“, sagt Mindermann. Und beide haben auch eine sehr hohe Meinung von ihrer Tätigkeit. Feuerwehr sei mehr Berufung als Hobby, betont Weidenhöfer und sein Nachfolger findet: „Die Feuerwehr ist schon sowas wie die zweite Arbeit.“