Auch die Wochenmarktbeschicker wie Andreas Weber vom Achimer Mühlengrill benötigen Strom für ihre Stände. (fotos: Björn Hake)

Achim. Im Herbst starten in Achim die Haushaltsberatungen für den nächsten Doppelhaushalt der Stadt. Daher beginnt die Verwaltung Mitte August damit, intern über die Bedarfe und Mittelanmeldungen aus den einzelnen Fachbereichen zu sprechen, sie mit den prognostizierten Einnahmen abzugleichen und gegebenenfalls geplante Ausgaben zu streichen. Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der sich derzeit im Urlaub befindet, hatte öffentlich angekündigt, dass er sich durchaus eine höhere Summe zur Unterstützung von Volksfesten vorstellen könnte als die bisher vom Rat beschlossenen 10 000 Euro (wir berichteten). Gut möglich, dass nämlich auch die Infrastruktur in der Fußgängerzone angefasst werden muss: Denn aus Sicht der Veranstalter sind zu wenige Strom- und Wasseranschlüsse vorhanden und noch dazu seien sie unvorteilhaft platziert.

Sie sorgen auf unterschiedliche Art dafür, dass Achim zeitweise attraktiver ist und von daher sitzen die Stadtfest- und Weihnachtsmarktmacher Ulrik Borcherdt und Kevin Marks (So Light) mit den Weinfest-Veranstaltern Helmut Hornig und Silke Struckmeyer sowie den für dem Wochenmarkt zuständigen Marktmeister Klaus Uellendahl im gleichen Boot. Kein Wunder also, dass deren Kritik sich gleicht: Ständig müssen sie zusätzliche Stromverteiler bei den Stadtwerken Achim anmieten und Schläuche sowie Kabel kreuz und quer durch die Fußgängerzone verlegen. Das sorgt unter anderem für viel logistischen Stress, aber auch für unschöne Stolperfallen auf der Flaniermeile. "Die Leute erfreuen sich am schönen Fest, aber sehen nicht immer, was dahinter steckt", sagt Hornig. Und bezieht dieses Aussage sowohl aufs Publikum als auch auf die Verwaltung. Schon lange sei im Rahmen der Gestaltung des Bibliotheksplatzes auch über die Versorgungspunkte gesprochen worden – passiert sei nichts.

"Deutliches Verbesserungspotenzial"

Borcherdt sieht gar ein "deutliches Verbesserungspotenzial". Dass beispielsweise die unterirdischen Hydranten mitten in der Fußgängerzone liegen – "da hat wohl damals keiner drüber nachgedacht". Überirdische Hydranten, die auch die Feuerwehr benutzt, gibt es derer drei: am Hungerbrunnen, an der Alten Feuerwache und bei der Postagentur. Eigentlich dienen diese im Notfall der Feuerwehr, werden aber für die Feste gespült und dienen dann als Wasserlieferant. "Aber das mit dem Abwasser ist katastrophal", fügt Marks an. Denn die Abläufe befänden sich auf der anderen Straßenseite und daher müssten die Standbetreiber mit ihren Leitungen "verspringen", wie er sagt.

Er wundert sich generell, dass die Verwaltung bei der Innenstadtgestaltung nicht das Gespräch mit den Veranstaltern sucht. "Da wird ein Spielgerät platziert und den Festen fehlt wieder ein Standplatz", sagt er. Und Marks fragt sich, warum etwa die Sitzbänke beim Glockenspiel nicht abnehmbar sind. "Da fehlen uns beispielsweise 13 Meter Fläche." Für Helmut Hornig liegt genau da der Hund begraben: "Warum fragen die uns nicht mal, wir sind doch die praxisnahen Fachleute und wissen um die Gegebenheiten." Dieses Wissen haben beispielsweise Marks und Borcherdt benutzt, um der Stadt anzuraten, beim Freibadumbau Leerrohre im Boden zu verlegen. Denn schließlich sollen auf der neuen Freifläche auch Veranstaltungen stattfinden und so müssen dort auch Strom- und Wasserleitungen verlegt werden.

In der Innenstadt derweil ist nicht an jedem grauen Stromkasten, der den Veranstaltern zur Verfügung steht, auch die benötigte Stromstärke herauszubekommen. Marktmeister Klaus Uellendahl hat daher verwaltungsintern weitere Stromkästen für den Wochenmarkt angefordert, wie er erzählt. "Wir wollen verhindern, dass die Kabel quer über der Straße liegen müssen." Die Situation beim Strom sei leichter und kostengünstiger zu optimieren als beim (Ab-)Wasser. Uellendahl: "Dafür müsste der Boden aufgemacht werden." Helmut Hornig kritisiert, dass es doch widersprüchlich sei, wenn beispielsweise die Stadtwerke Achim als Sponsor einer Veranstaltung auftreten, der Veranstalter aber wiederum den Stadtwerken Geld geben müsse für eine ausreichende Stromversorgung.

Letztlich wird der Rat darüber zu entscheiden haben, ob die zusätzlichen Quellen für Wasser und Strom geschaffen und aus dem Haushalt bezahlt werden, ob auch für eine bessere Infrastruktur die Summe für die Volksfeste erhöht wird oder ob sich die Veranstalter und Standbetreiber weiterhin so behelfen müssen wie bisher.

Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg erklärt zu der Thematik, dass es "nicht kostenfrei" möglich sein werde, die Versorgungspunkte zu ergänzen. Die Stadt müsste dafür aufkommen.