Noch liegt gar kein Bauantrag vor, im Örtchen Steinberg in Etelsen wächst dennoch die Angst vor dem möglichen Bau eines Hähnchenmaststalls in der Nachbarschaft. Daher ist nun – quasi präventiv – von den Bürgern eine Unterschriftenliste gegen das Vorhaben erstellt worden, die von den Initiatoren Matthias Ahrend, Bernd und Jens Luttermann im Rahmen der Ortsratssitzung in dieser Woche an den Gemeindebürgermeister Andreas Brandt übergeben worden ist. Und die Länge der Liste kann sich durchaus sehen lassen: Insgesamt 468 Bürger haben dort ihre Unterschrift hinterlassen.

„Es ging relativ schnell, fast jeder Haushalt war dazu bereit“, erzählt Bernd Luttermann. Neben Steinbergern hätten sich auch Giersberger an der Aktion beteiligt. Aber wie kam es eigentlich zum Ergreifen der Initiative, obwohl vom potenziellen Antragsteller, dem landwirtschaftlichen Unternehmen Ernst, noch gar kein Antrag gestellt wurde? Laut Luttermann habe Hermann Ernst selbst von den Plänen bei einem Bürgerstammtisch der CDU Langwedel berichtet, bei dem auch Luttermann vor Ort gewesen ist. „Und dann haben wir mit einigen Leuten beschlossen, tätig zu werden“, berichtet er.

Mit der Unterschriftenaktion wolle man „erstmal ein Zeichen setzen“, damit die Politik auch weiß, wie viele Bürger den Hähnchenmaststallplänen kritisch gegenüberstehen. Dabei ist es Luttermann ganz wichtig zu betonen, dass es ihm und seinen Mitstreitern dabei nicht um den Bau einer solchen Anlage an sich gehe, sondern einzig und alleine um den potenziellen Standort neben der Hustedter Straße von Giersberg kommend hinter der Autobahnbrücke. Denn die Windrichtung sei laut Luttermann so, dass alle Gerüche, die so ein Maststall mit sich bringe, direkt nach Steinberg geweht werden – was zu einer erheblichen Belastung der Lebensqualität dort führen werde.

Das Tierwohl kam zu kurz

Das durchaus Pikante an der jetzigen Situation: 2017 hatte der Landwirt eine Voranfrage für den Bau eines Hähnchenmaststalls an der Giersbergstraße gestellt. Für die Erschließung benötigte er jedoch grünes Licht von der Langwedeler Politik – welches er jedoch mehrheitlich nicht bekam. Denn Mitglieder der SPD- und der WGL-Fraktion erteilten den Plänen eine Absage, insbesondere weil ihnen das Tierwohl in dem Vorhaben zu kurz kam. Baurechtlich sprach derweil nichts gegen die Anlage. Die damalige Bauvoranfrage hatte bei den Bürgern nicht zu einem Aufschrei geführt. „Dieser Standort hätte uns nicht gestört“, sagt auch Luttermann.

Wie die Rahmenbedingungen für den neuen, potenziellen Standort wären, ist derzeit noch nicht wirklich absehbar, da ja noch gar kein Antrag oder eine Anfrage des Landwirtes existiert. Daher kann auch die Langwedeler Verwaltung aktuell nur darauf verweisen, nichts vorliegen zu haben, zu dem Stellung genommen werden könnte. Wie weit die Hähnchenmaststall-Pläne nun wirklich sind, darüber möchte Landwirt Hermann Ernst vorerst nicht öffentlich Auskunft geben. Er plane, zunächst einmal mit den Initiatoren der Unterschriftenaktion das Gespräch suchen. Von deren Seite zeigt man sich ebenfalls Gesprächsbereit. „Wir wollen uns gerne zusammensetzen“, sagt Luttermann. Und so kann das Standortproblem vielleicht noch gelöst werden, bevor es wirklich konkret wird.