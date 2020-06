Die neue Rettungswache in Morsum ist fertig. Sie bietet mehr Platz für Mitarbeiter und Fahrzeuge. (DRK Kreisverband Verden e.V.)

„Eine etwas außergewöhnliche Einweihung einer Rettungswache, die es so in diesem Rahmen noch nie gegeben hat“, waren die einleitenden Worte von Jörg Bergmann, Präsident DRK Kreisverband Verden, für die wohl ungewöhnlichste Einweihung eines Bauprojekts in der Geschichte des DRK Kreisverbandes im Zeitalter der Corona-Pandemie. Die Worte vom Rednerpult vor der neuen Rettungswache in Morsum galten aber nicht wie gewöhnlich einer Vielzahl von geladenen Gästen vor Ort, sondern in diesem Ausnahmefall vor allem einer Kamera, die das Procedere dokumentierte.

Jörg Bergmann zeigte sich in seiner Eröffnungsrede vor sieben geladenen Gästen, darunter Landrat Peter Bohlmann, merklich beeindruckt von dem, was in Morsum entstanden ist. Er resümierte die Geschichte des Standortes und der in der Vergangenheit sehr beengten baulichen Situation, in der selbst das Einparken des Einsatzfahrzeuges ein Akt gewesen sei. Alles in allem sei mit der neuen Rettungswache ein Superlativ erschaffen worden. „Wir haben eine Rettungswache mit höchsten modernen Standards an einem besonders prädestinierten Platz schaffen können, die in allen erdenklichen Punkten das Prädikat Optimal verdient.“

Bohlmann zeigte sich ebenso beeindruckt von der neuen Rettungswache und überbrachte die Glückwünsche des Landkreises Verden. Peter Bohlmann unterstrich zudem die strategische Wichtigkeit einer Rettungswache in der Samtgemeinde Thedinghausen im Verbund aller vier Rettungswachen im Landkreis Verden. „Die Samtgemeinde ist eine wichtige Achse zwischen Verden und Achim, die besonders hoher Hochwassergefahr ausgesetzt ist. Auch wenn dieser Fall eintritt, ist man mit dem Standort der neuen Rettungswache in Sachen Rettungsdienst weiterhin voll handlungsfähig“, hob Peter Bohlmann die Bedeutung des Standortes in der Samtgemeinde hervor, der seit 1993 nach der Schließung des Krankenhauses Thedinghausen bestand hat.

Wichtig für den Südkreis

Die Glückwünsche des für den Rettungsdienst zuständigen Kreis-Fachausschusses für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten überbrachte der Ausschussvorsitzende Jens Richter. Richter hob in seinen Worten besonders die erfüllten Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz hervor, mit denen er in seiner Verantwortung sehr glücklich ist. „Die Rettungswache in Morsum ist für den Südkreis von hoher Wichtigkeit. Wir können stolz auf das sein, was der DRK Kreisverband Verden hier an diesem Standort für das Rettungswesen im Landkreis Verden als immer verlässlicher Partner umgesetzt hat“, sagte Richter.

Nach den Grußworten folgte die offizielle Schlüsselübergabe durch den Architekten Jürgen Hartmann an den Gesamtrettungswachenleiter Karsten Brandt. „Unseren Rettungsdienstleiter Oliver Rautenberg und Karsten Brandt möchte ich im Zusammenhang mit dem Bau der Rettungswache Morsum noch mal ganz besonders hervorheben. Das Maß des Engagements der beiden ging über die gesamte Planungs- und Bauzeit weit über das hinaus, was man von den beiden hätte verlangen können", sagte Westermann, Geschäftsführer DRK Kreisverband Verden.

Ab sofort steht der Neubau der DRK Rettungswache Morsum als 3D-Modell auf der Homepage des DRK Kreisverbandes Verden online (www.drkkv-verden.de). Dort können Interessierte die modernen Räumlichkeiten virtuell begehen und sich einen Eindruck des Neubaus verschaffen.

Außerdem sind die auf der Einweihung gesprochenen Grußworte der Gäste ab sofort auch auf dem YouTube-Channel des DRK Kreisverbandes Verden (Rettungsdienst DRK-Kreisverband Verden) zu sehen und zu hören.