Der Matsch kann ihre Freude nicht trüben: Heike Drengemann (links) und Susanne Baumgartner haben gemeinsam mit Hein Benjes (Zweiter von links), weiteren Vereinsmitgliedern und zahlreichen Schülern am Donnerstag die Pflanzaktion auf dem Schulgelände verwirklicht. (Björn Hake)

Es sind Projekte wie diese Pflanzaktion, deren Umsetzung sich die rund 170 Mitglieder des Schulvereins „Starke Schulen“ auf die Fahnen geschrieben haben. Besonders die sinnvolle und optisch ansprechende Gestaltung des gemeinsam von der Wümmeschule und des Ottersberger Gymnasiums genutzten Schulhofes ist dem engagierten Team um Heike Drengemann eine Herzensangelegenheit. Und so haben sich am Donnerstagvormittag mehr als 30 Schüler aus den 9. und 10. Klassen im Dauerregen zu einer umfangreichen Gartenarbeit auf dem Schulhof-Areal getroffen, unterstützt vom erfahrenen Landschaftsgärtner und professionellen Schulhofgestalter Heinrich „Hein“ Benjes.

400 Büsche aus 24 unterschiedlichen Sorten – vom Faulbaum über die rosa Hundsrose bis hin zum Weißdorn – standen auf der langen Pflanzliste, die es an diesem ungemütlichen Vormittag zu bearbeiten galt. Heimische Arten von der Baumschule Haase-Böschen aus Posthausen. Gefördert wird die Aktion derweil von der Bingo-Umweltstiftung, die den benachbarten Schulen insgesamt 7150 Euro zur Verfügung gestellt hat. „Das Geld soll für die ökologische Umgestaltung des gemeinsamen Schulgeländes genutzt werden“, erklärt Heike Drengemann, die seit der Gründung des Schulvereins am 29. April 2008 an Bord ist und als einziges Mitglied seit dem ersten Tag im Vorstand agiert.

Das Schulgelände liege zwar am Rand des Landschaftsschutzgebietes „Wümmeniederung mit Dünen und Seitentälern“, sei aber mit seinen Rasenflächen alles andere als ökologisch wertvoll. „Geplant sind daher heimische Gehölze, die sowohl die Artenvielfalt und das Nist- und Nahrungsangebot für Tiere erhöhen, als auch der Entspannung und Erholung der Schülerinnen und Schüler dienen“, unterstreicht Drengemann und fügt hinzu: „Zudem eignen sich die Hecken und Sträucher als Anschauungsobjekte für den Biologie-Unterricht.“ Die Umgestaltung des Schulhofes gehört schon länger zu den Visionen des Schulvereins „Starke Schulen“, der sich in der Vergangenheit mit rund 100 000 Euro eingebracht hat. „Wenn wir durch das Schulgebäude gehen oder hier auf dem Schulhof sind, dann stellen wir fest, dass wir überall unsere Spuren hinterlassen haben“, freut sich Drengemann über die sichtbaren Erfolge der ehrenamtlichen Arbeit ihrer Gruppe, die für sie nur als Team funktionieren kann.

Lob von der Politik

Nachdem der Schulverein im Herbst 2016 bereits einen sogenannten Hally-Gally-Kletterwirbel angeschafft hat, haben sich die Schüler und Schülerinnen ein weiteres attraktives Klettergerät gewünscht. Auch die bereits langjährig gehegte Idee eines „grünen Klassenzimmers“ soll nun endlich konkret geplant und realisiert werden. Zudem soll ein Weg zur Apfelbaumallee gebaut werden, damit dieser zumeist verwaiste Bereich des Schulhofes für die Schüler attraktiver gemacht und mit Leben gefüllt wird. In der Vergangenheit hatte der Schulverein bereits Anschaffungen wie zum Beispiel ein Klavier für das Gymnasium verwirklicht, aber mit großer Leidenschaft auch Schulveranstaltungen mit üppigen Kuchenbüfetts, Vorträge zu verschiedenen Themen und mehrere Winterbälle organisiert und finanziert.

Reiner Sterna hatte es derweil in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr auf den Punkt gebracht: „Das ist beeindruckend“, sagte der CDU-Mann und erntete, was in den politischen Sitzungen selten ist, von allen Ausschussmitglieder zustimmendes Kopfnicken.

Gemeint war das Engagement des Schulvereins „Starke Schulen“. Kurz zuvor hatte das Gremium per einstimmigem Beschluss dankend Spenden im Wert von rund 93 000 Euro angenommen. Darunter Sachspenden in Höhe von fast 86 000 Euro, die der Neugestaltung der Außenanlage an der Wümmeschule dienen. Heike Drengemann ist zwar immer noch mit Feuereifer dabei, doch sieht sie sich künftig nicht mehr in der Rolle der Vorsitzenden. Nach fast zwölf Jahren im Amt möchte sie den Staffelstab an eine adäquate Nachfolgerin abgeben. „Mein Sohn Lasse verlässt im Sommer die Schule“, erklärt sie, warum für sie der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Für Interessierte, die sich eine Mitarbeit im Schulverein oder eine Führungsrolle vorstellen können, ist Heike Drengemann telefonisch unter 0 42 05 / 31 93 77 oder per E-Mail an schulverein@wuemmeschule.de erreichbar.