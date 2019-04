Henning Wehland ist vor allem bekannt als Sänger der Band H-Blockx, die vor allem in den 1990er-Jahren große Erfolge feierten. Darüber hinaus ist er mittlerweile Teil der Söhne Mannheims. (Markus Walter)

Der Anruf kam kurzfristig, ziemlich kurzfristig. Aber Dennis Meinken war sich relativ schnell sicher, dass er das Angebot annehmen muss. Vor gut einer Woche meldete sich ein Freund bei dem Kasch-Mitarbeiter und fragte, ob er Interesse daran hätte, am 12. Mai hier in Achim ein Gemeinschaftskonzert mit namhaften Musikern wie Henning Wehland, Sänger und Gründer der deutschen Rockband „H-Blockx“, und Metaphysics stattfinden zu lassen.

Zwei „Söhne Mannheims“

Die beiden Sänger, die unter anderem auch Mitglied bei den Söhnen Mannheims sind, treten im Rahmen der Musikreihe „1st Class Session“ auf und bekommen dabei zusätzlich weibliche Unterstützung von der Hamburger Sängerin Marion Feichter. „1st Class Session“ ist ein Verein, der immer wieder Konzerte in Lüneburg, Neu Wulmstorf und zuweilen in Hamburg und Jevenstedt organisiert. Achim stand bisher allerdings nicht auf der Agenda.

„Die Musiker wollten dieses Mal aber neben ihren Auftritten in Lüneburg und Neu Wulmstorf gerne noch einen Anschluss-Gig dranhängen“, erklärt Meinken. Also machten sich die Organisatoren auf die Suche nach einer dritten Location. Und fündig wurden sie nun eben im Kasch. „Es ist natürlich eine große Herausforderung, innerhalb von nur sechs Wochen hier vor Ort alles auf die Beine zu stellen, aber das war eigentlich auch der einzige Haken an dem Angebot.“ Meinken entschied sich also, die Gelegenheit zu nutzen. „So einen Künstler wie Henning Wehland würden wir unter normalen Umständen gar nicht zu uns bekommen, weil die Gage viel zu hoch ist und die Location häufig auch eine Mindestanzahl an Plätzen haben muss“, sagt Meinken. Für das Kasch sei die Anfrage also ein Glücksfall und laut Meinken darüber hinaus möglicherweise auch die Chance, zukünftig noch weitere größere Stars nach Achim zu holen.

Weitere Zusammenarbeit möglich

„Der Verein ,1st Class Session' hat schon angekündigt, dass man sich auch zukünftig eine weitere Zusammenarbeit vorstellen könnte“, freut sich Meinken. Und auch das Kasch habe natürlich Interesse daran, die Kooperation auszubauen und die Musikreihe auch hier vor Ort zu etablieren. Derzeit veranstalte der Verein immer zwei Mal im Jahr ein Konzert. „Es wäre natürlich toll, wenn wir da Fuß fassen könnten und so die Möglichkeit bekommen, Stars nach Achim ins Kasch zu holen.“

Der Anfang ist mit dem Konzert am 12. Mai zumindest schon einmal gemacht. Die Musiker werden an diesem Abend eigene Songs spielen, die sie zusammen neu arrangieren. Der zusätzliche Auftritt sei für alle Beteiligten im Grunde eine Win-Win-Situation. „Die Musiker freuen sich, dass sie zusammen noch ein drittes Mal auftreten können und wir haben Stars bei uns, die sonst eigentlich nicht unserer Größenordnung entsprechen.“ Und Meinken sieht noch einen Vorteil: „Dadurch, dass die Musiker schon zwei Auftritte hinter sich haben, wenn sie zu uns ins Kasch kommen, sind sie dann auch so richtig eingespielt“, sagt er und lacht.

Karten für das Konzert von Henning Wehland, Metaphysics und Marion Feichter am Sonntag, 12. Mai, gibt es ab sofort direkt im Kasch oder auch im Internet unter www.kasch-achim.de. Die Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 18 Euro. An der Abendkasse gibt es die Konzertkarten dann für 24 Euro, ermäßigt 19 Euro.